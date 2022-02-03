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Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки

03 февраля 2022 18:12
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Новости Беларуси. Проверка Вооруженных Сил России и Беларуси проходит в два этапа. Во время первого у военных ряд задач: усиление охраны госграницы на земле и в воздухе, проверка готовности и способности дежурных по ПВО, прикрытие важных объектов. Ключевым этапом станет масштабное совместное учение «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки-1

Это и есть главная цель первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства – добиться согласованности в действиях военнослужащих двух стран. Легенду учения оправдывает лесисто-болотистая местность. С минимальными потерями противостоять бандформированию и ведению боя там, где есть мирное население.

Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки-4

За розыгрышем эпизода наблюдали главы оборонных ведомств Беларуси и России.

Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки-7

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы работаем тесно, спокойно. Мы нарабатывали это 10 лет, поэтому у нас здесь не возникает в этом вопросов. У нас одна школа подготовки, одни требования под это – вот оно и показывает результаты, которые мы вам сейчас дали. Здесь не возникает проблем, связанных с этим.

Герой России о маневрах на брестском полигоне: «По оценке руководства, цели учений достигнуты» – читайте здесь.

# Военные учения # общество # Вадим Денисенко # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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