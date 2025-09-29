Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Минске. О чём договорились страны Содружества?

Интеграционный формат, который позволяет странам преодолевать последствия глобальных вызовов. Минск 29 сентября стал площадкой для обсуждения важнейших вопросов взаимодействия на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегию развития Содружества Независимых Государств обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ. Это уже 86-я по счету встреча за 34-летнюю историю существования Содружества. Такой формат остается востребованным и сейчас, даже несмотря на появление новых международных объединений в мире. В СНГ пройден путь от единого народно-хозяйственного комплекса к совокупности взаимосвязанных экономик независимых государств. В непростых внешних условиях темпы роста экономик стран СНГ в последние несколько лет превышали общемировые значения, позитивная динамика наблюдается и в 2025-м. Так, рост ВВП государств Содружества за минувший год составил 4,5 %. Одним из приоритетов стало создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры. Благодаря совместной работе нам удалось прийти к тому, что 85 % расчетов между странами СНГ осуществляется в национальной валюте. Экономика в центре внимания и сегодня. На повестке дня больше десятка тем – сотрудничество в научно-технологической и в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в области использования мирного атома. Отдельное внимание – логистике и транспортным коридорам. Последнее особенно актуально в условиях высокой мировой турбулентности. Непредсказуемость происходящих в последние годы событий серьезно затрудняет прогнозирование развития на перспективу. И формирование общих гибких стратегий могло бы стать выходом из ситуации – обеспечить устойчивость сотрудничества и минимизировать риски. С таким предложением перед коллегами сегодня выступил премьер-министр Беларуси. Ведь именно единство, кооперация и углубление интеграционных связей позволят успешно развивать национальные экономики, а значит, и обеспечить стабильное будущее для людей. Глеб Прокофьев – о силе союзной политики.

Свободная торговля, промышленная кооперация, общие энергорынки – в белорусской столице премьеры стран Содружества решают конкретные задачи. Как повысить эффективность площадки, усилить экономику, в конечном результате усилия политиков должны отразиться на благополучии каждого гражданина СНГ. А это 290 миллионов человек. Глеб Прокофьев, корреспондент:

В сегодняшнем заседании принимают участие практически все главы правительств Содружества, а Армению и Туркменистан будут представлять вице-премьеры.

После протокольного фото премьеры удаляются в зал для переговоров. В узком составе общение будет длиться около часа. Беларусь обозначит приоритетные направления Содружества на перспективу. Фокус на устранение барьеров, обеспечение технологического суверенитета, сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Турчин: мир характеризуется высокой турбулентностью, странам СНГ нужны более гибкие стратегии. Читайте здесь.

Страны Содружества смотрят в будущее. И оно будет в цифре. Сегодня принят ряд документов по расширению сотрудничества в сфере цифровых технологий. Это новые возможности для транспорта и логистики. Плюсы очевидны – современные технологии и умные пломбы с информацией о грузах помогут упростить логистику внутри Содружества, что в свою очередь должно удешевить торговлю между странами объединения. Азим Иброхим, министр транспорта Таджикистана:

Проект стратегии, подготовленный Таджикистаном, предусматривает создание единого цифрового пространства для обмена данными между участниками перевозочного процесса, внедрение цифровых форм передачи информации о грузах, транспортных средствах и сопроводительных документов, автоматизацию таможенного контроля и декларирования, развитие систем маркировки и отслеживания грузов, интеграцию цифровых решений СНГ в международной системе логистики и торговли.

В повестке заседания Совета 15 вопросов – от сотрудничества в научно-технологической сфере до лесной промышленности и хозяйства. Страны СНГ нацелены к дальнейшему развитию и эффективному использованию лесных комплексов государств Содружества. В планах совместно решать стратегические задачи в освоении продуктов леса, а также усиливать взаимодействие лесных ведомств и организаций. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

В последние годы лесное хозяйство становится одним из наиболее уязвимых секторов экономики по причине происходящих погодно-климатических изменений, что в свою очередь требует принятия совместных мер с лесными ведомствами государств – участников СНГ по вновь возникающим проблемным вопросам в сфере ведения лесного хозяйства. Еще один важный документ, получивший одобрение премьеров, – Концепция ценообразования в строительной деятельности. Это особенно актуально с учетом появления новых технологий, современных материалов, конструктивных и архитектурно-планировочных решений. Быть в авангарде процессов, а не отставать от мировых трендов. В Содружестве стартует второй этап программы сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Особое внимание сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов. Важно исключить возможности негативного воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду. Всего по итогам заседания подписаны 25 документов. В пакете и план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Подробности.