Прямой эфир

Олимпийских деревень в Китае три. Как будет проходить досуг белорусских спортсменов в Пекине-2022?

03 февраля 2022 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Леонид Яковлевич, предстоящие игры примечательны тем, что они пройдут одновременно сразу в трех кластерах. Соответственно, олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три. Все корпусы оборудованы современными системами отопления, кондиционирования, которыми легко можно будет управлять со смартфона. Расскажите, пожалуйста, уже известно, как будет проходить досуг наших спортсменов?

Олимпийских деревень в Китае три. Как будет проходить досуг белорусских спортсменов в Пекине-2022?-1

Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:
Я не знаю, как будет в Китае проходить досуг. Но я знаю, как это проходило в Лиллехаммере. Там тоже было три таких кластера, как вы говорите: хоккей – в одном, биатлон – в другом, лыжные гонки – в третьем. Это естественно. Но досуг спортсменов уже определяется после Олимпийских игр, потому что некогда. Там надо думать о восстановлении организма человека после всех соревнований. В фристайле сложная система отбора. Чтобы добраться в четверку, надо пройти несколько этапов. Так и в каждой гонке. Поэтому досуга как такового не будет, но в конце устраивают небольшой, можно сказать, бал после уже закрытия. Расслабляются люди получают и удовольствие, смотрят закрытие с концертом.

Читайте также:

Антон Кушнир об антиковидных мерах на Олимпиаде в Пекине: «На всех они влияют, как ни крути»

У нас всегда вид спорта ударный – биатлон. Чего ждать от олимпийской сборной Беларуси в Пекине-2022?

Почему лавровый лист не добавляют в блюда атлетов на Олимпиаде в Пекине?

# Зимняя Олимпиада # общество # Елена Кругликова # Леонид Хроменков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки
03 февраля 2022 18:12

Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки

Роман Протасевич подаёт в суд на авиакомпанию Ryanair
03 февраля 2022 18:01

Роман Протасевич подаёт в суд на авиакомпанию Ryanair

Герой России о манёврах на брестском полигоне: «По оценке руководства, цели учений достигнуты»
03 февраля 2022 17:53

Герой России о манёврах на брестском полигоне: «По оценке руководства, цели учений достигнуты»