Олимпийских деревень в Китае три. Как будет проходить досуг белорусских спортсменов в Пекине-2022?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Леонид Яковлевич, предстоящие игры примечательны тем, что они пройдут одновременно сразу в трех кластерах. Соответственно, олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три. Все корпусы оборудованы современными системами отопления, кондиционирования, которыми легко можно будет управлять со смартфона. Расскажите, пожалуйста, уже известно, как будет проходить досуг наших спортсменов?
Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:
Я не знаю, как будет в Китае проходить досуг. Но я знаю, как это проходило в Лиллехаммере. Там тоже было три таких кластера, как вы говорите: хоккей – в одном, биатлон – в другом, лыжные гонки – в третьем. Это естественно. Но досуг спортсменов уже определяется после Олимпийских игр, потому что некогда. Там надо думать о восстановлении организма человека после всех соревнований. В фристайле сложная система отбора. Чтобы добраться в четверку, надо пройти несколько этапов. Так и в каждой гонке. Поэтому досуга как такового не будет, но в конце устраивают небольшой, можно сказать, бал после уже закрытия. Расслабляются люди получают и удовольствие, смотрят закрытие с концертом.
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