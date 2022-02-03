Олимпийских деревень в Китае три. Как будет проходить досуг белорусских спортсменов в Пекине-2022?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Леонид Яковлевич, предстоящие игры примечательны тем, что они пройдут одновременно сразу в трех кластерах. Соответственно, олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три. Все корпусы оборудованы современными системами отопления, кондиционирования, которыми легко можно будет управлять со смартфона. Расскажите, пожалуйста, уже известно, как будет проходить досуг наших спортсменов?