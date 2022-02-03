Герой России о манёврах на брестском полигоне: «По оценке руководства, цели учений достигнуты»

Новости Беларуси. Проверка Вооруженных Сил России и Беларуси проходит в два этапа. Во время первого у военных ряд задач: усиление охраны госграницы на земле и в воздухе, проверка готовности и способности дежурных по ПВО, прикрытие важных объектов. Ключевым этапом станет масштабное совместное учение «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полигон Брестский. По легенде боевого эпизода, на западе территории союзников произошла провокация. Беспорядки привели к проникновению боевиков.

Противник подавлен – в игру вступают вертолеты Ми-24. Сценарий разыгран как по нотам. В деле – войска на земле и в воздухе.