Герой России о манёврах на брестском полигоне: «По оценке руководства, цели учений достигнуты»
Новости Беларуси. Проверка Вооруженных Сил России и Беларуси проходит в два этапа. Во время первого у военных ряд задач: усиление охраны госграницы на земле и в воздухе, проверка готовности и способности дежурных по ПВО, прикрытие важных объектов. Ключевым этапом станет масштабное совместное учение «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полигон Брестский. По легенде боевого эпизода, на западе территории союзников произошла провокация. Беспорядки привели к проникновению боевиков.
Противник подавлен – в игру вступают вертолеты Ми-24. Сценарий разыгран как по нотам. В деле – войска на земле и в воздухе.
Александр Чайко, командующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской Федерации:
Наиболее сложный вариант действий – это выдвижение общевойскового резерва с форсированием водной преграды. Вы наблюдали, что инженерные подразделения взрывным способом сделали майну, затем вплавь подразделения воздушно-десантных войск, а также мотострелковых войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Беларуси преодолевают водную преграду. По оценке руководства, цели учений достигнуты. Мы показали прежде всего слаженность военнослужащих Российской Федерации и Республики Беларусь.