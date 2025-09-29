Застроим любой беспилотник – гендиректор «МАЗ-Купава» о работе с новыми машинами

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

У нас, конечно, может, все немножко попроще, чем у коллег. Потому что народ как кушал и перевозил продукты, так кушает и перевозит продукты. И главное – этот продукт доставить от производителя в ритейл, чтобы он был хорошего качества и не испортился по пути. Беспилотники – это, конечно, хорошо, но мы как предприятие, которое производит надстройки, мы надстроим именно беспилотные автомобили.

Мы говорим: беспилотники, все хорошо. Если инфраструктура будет готова – республиканская, мировая – для беспилотников, то мы застроим любой беспилотник. Потому что мы сделаем свой изотермический кузов, поставим на него холодильную установку, поставим на него гидроборт, если я говорю о транспортировке продуктов. Самое главное – качественный продукт хорошо, не испортив, довезти до потребителя.

А будет это беспилотник – замечательно. Не будет этого беспилотника? У нас водители по дорогам ездить не умеют. Какие беспилотники? Мы тут алмазную развязку сделали – у нас второе производство в Колядичах – люди с 20-летним стажем стоят и не знают, как туда ехать. Какие беспилотники?

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