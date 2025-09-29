Эффективность и аутсорсинг! Компания «Седьмой вектор» презентует свои услуги на выставке «ИННОПРОМ»
Крупнейшая промышленная выставка на пространстве ЕАЭС 29 сентября начала работу в Минске. Впервые наша страна принимает «ИННОПРОМ» – российскую экспозицию международного уровня. Ранее ее представляли в Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии и вот Беларусь.
Свои передовые достижения на площадке выставочного центра «БелЭкспо» презентовали более полутысячи компаний. И экспозиция нашей страны – одна из самых масштабных. Помимо демонстрации промышленного потенциала предусмотрена обширная деловая программа: уже 29 сентября подписан ряд важных договоров о сотрудничестве.
Участники на «ИННОПРОМа» представляют не только производственные технологии, но и решения для повышения эффективности предприятий. Среди экспонентов – компания «Седьмой вектор», которая знакомит посетителей со своими услугами в области аутсорсинга, логистических, складских и производственных процессов. На выставке представляют комплексный подход к организации бизнес-процессов промышленных предприятий.
Виктория Сусская, заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Седьмой Вектор»:
Мы предлагаем комплексные решения, охватывающие не только эффективное управление материальными и производственными потоками, но и всестороннюю поддержку бизнеса через аутстаффинг персонала, кадровый и управленческий консалтинг, профессиональный клининг складских и производственных помещений и иных бизнес-процессов по заданиям заказчиков.
Сотрудничество с нами – это снижение затрат, рост производительности и возможность сфокусироваться на развитии бизнеса. Мы готовы стать надежным партнером в реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию и развитие промышленного сектора Республики Беларусь.
*На правах рекламы