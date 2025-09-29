Эффективность и аутсорсинг! Компания «Седьмой вектор» презентует свои услуги на выставке «ИННОПРОМ»

Крупнейшая промышленная выставка на пространстве ЕАЭС 29 сентября начала работу в Минске. Впервые наша страна принимает «ИННОПРОМ» – российскую экспозицию международного уровня. Ранее ее представляли в Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии и вот Беларусь.

Свои передовые достижения на площадке выставочного центра «БелЭкспо» презентовали более полутысячи компаний. И экспозиция нашей страны – одна из самых масштабных. Помимо демонстрации промышленного потенциала предусмотрена обширная деловая программа: уже 29 сентября подписан ряд важных договоров о сотрудничестве.