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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

02 июля 2021 18:58
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Людей как вы называют солью земли». Александр Лукашенко вручил госнаграды

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»-1

В современном мире вооруженный конфликт и военная интервенция – вовсе не первый этап начала войны, ему предшествуют сражения в информационном поле, дезиформация, манипуляция, дискредитация и бесконечное количество фейков.

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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»-4

Сражения в медиапространстве ожесточенны и пусть не кровопролитны сами по себе, но к этому непременно приводят.

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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте, твердо стоит на страже истины и закона. Один из них только что проявил себя как достойный гражданин, который не только умеет говорить, но и делать дело. Я хочу поблагодарить наших государственных служащих, журналистов, судей, юристов, издателей и представителей общественных организаций. Я благодарен ученым и преподавателям, которые помогают студентам различных специальностей не только получить профессиональные знания, но и усвоить главный жизненный урок – Родину не продавать.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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