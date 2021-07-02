Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сражения в медиапространстве ожесточенны и пусть не кровопролитны сами по себе, но к этому непременно приводят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Также хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте, твердо стоит на страже истины и закона. Один из них только что проявил себя как достойный гражданин, который не только умеет говорить, но и делать дело. Я хочу поблагодарить наших государственных служащих, журналистов, судей, юристов, издателей и представителей общественных организаций. Я благодарен ученым и преподавателям, которые помогают студентам различных специальностей не только получить профессиональные знания, но и усвоить главный жизненный урок – Родину не продавать.