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«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?

02 июля 2021 18:13
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?-1

Традиционный бокал шампанского – неотъемлемая часть таких церемоний. Но поводов сегодня несколько, как и желающих поднять тост.

«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За четверть века сколько я? Тысячи, тысячи, может быть, миллион наградил людей. Ни одного, практически ни одного, за исключением двоих-троих, мы не заметили, которые бы боролись против нашей страны. Сегодня уже это так называется. Значит, выбрали самых достойных. И вот за таких самых достойных давайте поднимем этот бокал.

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«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?-7

Алена Сырова, корреспондент:
Церемонии в канун главного государственного праздника всегда особенно торжественны. В 2021 году встреча получилась очень вдумчивой. Возможно, сказывается пережитое за последнее время, а может осознание собственной ответственности за сохранение той самой независимости самой близкой нам на свете страны.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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