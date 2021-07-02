«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Людей как вы называют солью земли». Александр Лукашенко вручил госнаграды

Традиционный бокал шампанского – неотъемлемая часть таких церемоний. Но поводов сегодня несколько, как и желающих поднять тост.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За четверть века сколько я? Тысячи, тысячи, может быть, миллион наградил людей. Ни одного, практически ни одного, за исключением двоих-троих, мы не заметили, которые бы боролись против нашей страны. Сегодня уже это так называется. Значит, выбрали самых достойных. И вот за таких самых достойных давайте поднимем этот бокал. Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги