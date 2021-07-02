Александр Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция, сообщает БЕЛТА. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем.

После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже.

Президент адресовал слова особой благодарности тем, кто носит погоны, и для кого присяга, офицерская честь и воинский долг – незыблемая система жизненных координат. «О крепости нашего государства говорит то, что ребята в погонах проявили себя достойно и пришли за наградами, а их подчиненные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась. Это говорит, что у нас есть сила воли, мы идейно стойкие и нас никто не наклонит», – заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что военные и спасатели за последнее время доказали, что значит быть настоящими защитниками своей страны.

Александр Лукашенко:

Может, кто-нибудь из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали и охали в интернете "ах, насилие" и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, кто не понимал бы, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе язвы и опухоль, которые мы должны были устранить, и мы устранили. Если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги и их цель - разрушение государства.