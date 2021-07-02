«Людей как вы называют солью земли». Александр Лукашенко вручил госнаграды
Новости Беларуси. В преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Независимости – государственные награды вручены представителям различных сфер деятельности. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ордена Почета – издателю, строителю и аграрию. Ордена «За службу Родине» ІІІ степени – военным.
Большая группа представителей различных сфер удостоена почетных званий. Это деятели культуры, науки, работники сельского хозяйства. Церемония в канун Дня Независимости особенно почетна для присутствующих и свидетельствует об их больших заслугах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Людей как вы называют солью земли. Я точно знаю, что за каждым стоит коллектив таких же профессионалов-единомышленников. Это значит, что мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям и будем счастливы в своей сильной и процветающей Беларуси.
Позвольте от вас и от меня послать самые теплые поздравления из этого Дворца Независимости, народного дворца, всем гражданам Беларуси, поздравив их с самым главным нашим праздником – Днем Независимости.
Президент выразил слова признательности госслужащим, журналистам, судьям, представителям общественных организаций – всем, кто сражается на информационном фронте, твердо стоит на страже истины и закона.
Отмечен труд ученых и преподавателей, которые помогают студентам не только получить профессиональные знания, но и усвоить главный жизненный урок – Родину не продавать.
Глава государства поздравил с вручением высоких наград и поблагодарил за работу сельских тружеников, работников промышленности, строителей – всех, кто работает во благо Беларуси.