«Людей как вы называют солью земли». Александр Лукашенко вручил госнаграды

Большая группа представителей различных сфер удостоена почетных званий. Это деятели культуры, науки, работники сельского хозяйства. Церемония в канун Дня Независимости особенно почетна для присутствующих и свидетельствует об их больших заслугах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Людей как вы называют солью земли. Я точно знаю, что за каждым стоит коллектив таких же профессионалов-единомышленников. Это значит, что мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям и будем счастливы в своей сильной и процветающей Беларуси.

Позвольте от вас и от меня послать самые теплые поздравления из этого Дворца Независимости, народного дворца, всем гражданам Беларуси, поздравив их с самым главным нашим праздником – Днем Независимости.