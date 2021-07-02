«Сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок». Профессор дала совет гипертоникам прямо из Дворца Независимости

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Тимофеева, заведующая кафедрой технологий пищевых производств МГУП:

Все действительно настолько сделано уютно, в таких тонах спокойных, нераздражающих. И в то же время здесь присутствует белорусская символика. Это очень здорово. Меня переполняет от того, как я подъехала к этому Дворцу, подошла, и потом мы шли по территории – насколько все ухожено, насколько все красиво.

«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?

Это обычные эмоции тех, кто, как и Валентина Николаевна, впервые оказывается во Дворце Независимости. В ее трудовой книжке всего лишь одно место работы – Могилевский государственный университет продовольствия. Профессор отдала образованию более 45 лет. Все это время занимается нашим с вами здоровьем – разрабатывает продукты, которые не просто не вредили бы организму, а даже где-то могли укрепить его. И речь не о медикаментах.

Валентина Тимофеева:

Мы разработали морс черноплодной рябины для взрослого питания, провели в Москве клинические испытания. Сегодня очень много больных гипертонией, препараты очень дорогие. Потребляя морс по стакану, например, утром и вечером (потому что сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок), мы добились, что можно снизить прием препаратов наполовину.