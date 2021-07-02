Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Людей как вы называют солью земли». Александр Лукашенко вручил госнаграды

Среди присутствующих в зале – представители различных профессий и сфер деятельности: аграрии, юристы, строители, представители СМИ, военные. Александр Лукашенко поблагодарил за работу каждого.

Павел Урбанович, профессор кафедры информационных систем и технологий БГТУ:

Безопасность, с моей точки зрения, вопросы безопасности сейчас для людей, для всего человечества, наверное, это одна из самых актуальных проблем. Имеется в виду кибербезопасность – безопасность в информационной сфере. Нужно создавать свои продукты, чтобы исключить включение в такие продукты, которые мы покупаем или заказываем где-то, какие-то закладки, троянских коней или что-то другое, что может привести к деструктивным действиям.

Президент, буквально накануне обсуждая с российским коллегой совместное научно-техническое развитие, как раз говорил о необходимости внедрять технологии в реальный сектор. И наши, кажется, знают, как это делать. Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте» Кстати, преподавателей в числе награжденных, на первый взгляд, не меньше, чем военных. Справедливо – кто поспорит с тем, что их профессия важнейшая. Ведь во многом от педагога зависит, какие ориентиры будут у их учеников.