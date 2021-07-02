«Больше 30 стран мира по поставке». За что Президент наградил гендиректора «Молочного Мира»?

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный директор «Молочного Мира» Марина Аникеева буквально в марте принимала у себя на предприятии главу государства. 2 июля она тоже пришла за наградой.

Марина Аникеева, генеральный директор ОАО «Молочный Мир»:

Я думаю, что все-таки это результат многолетнего труда. Наверное, вряд ли бывают такие высокие награды за какой-то один момент, за какое-то одно значимое дело.

Гродно – отличный регион. Мы надежные, мы трудолюбивые и мы не подведем. Больше 30 стран мира по поставке. Я думаю, что это уверенно говорит об этом. Мы аккредитованы полностью на поставки в Евросоюз – это тоже достаточно серьезная задача. Тем не менее мы признаны всем миром, поэтому я думаю, что справедливость восторжествует.