Прямой эфир

Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги

02 июля 2021 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Начиная церемонию вручения государственных наград во Дворце Независимости, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас, белорусов, хотели лишить святого права на труд. Отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба. Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили историю в школе. Белорусы никогда не сдаются, трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее, и вы, приглашенные в этот зал, лучшее тому подтверждение.

Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии

Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе те язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устраним. Если после всего того, что уже было сказано и показано люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги. И цель их – разрушение государства.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ректор Академии управления: «На примере Украины мы видим, как легко потерять свой суверенитет»
02 июля 2021 09:40

Ректор Академии управления: «На примере Украины мы видим, как легко потерять свой суверенитет»

«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля
02 июля 2021 09:40

«Этот день и был утверждён как День Независимости». Историк – о том, почему мы празднуем 3 июля

Александр Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции
02 июля 2021 09:14

Александр Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции