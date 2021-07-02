Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас, белорусов, хотели лишить святого права на труд. Отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба. Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили историю в школе. Белорусы никогда не сдаются, трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее, и вы, приглашенные в этот зал, лучшее тому подтверждение.

Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе те язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устраним. Если после всего того, что уже было сказано и показано люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги. И цель их – разрушение государства.