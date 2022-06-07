Азарёнок: «Запад не понял, что правила поменялись. И теперь Лукашенко будет диктовать им условия»

Новости Беларуси. В то время, когда думающие люди пытаются решить проблему и звонят Президенту Лукашенко, политические интриганы и неудачники всячески пытаются спровоцировать новые проблемы для всего человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок продолжит в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Я вам пишу, чего же боле. Баба с фамилией Пилипчук, конечно, не знает, откуда это. Она и писать не умеет, но тут ей подсобили. Банда вымогателей на днях принялась терроризировать генсека ООН. Они накатали маляву, мол, не смейте даже думать о том, чтобы разговаривать с белорусским Президентом. Ведь вы тогда поставите под страшный удар саму великую демократию. Гутерриш явно отложил дурно пахнущую бумагу в самый дальний ящик стола, поднял трубку и позвонил Александру Лукашенко. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Читайте также: «Тут не в хлебе дело». Президент Беларуси объяснил причины инфляции и голода ​Лукашенко о транзите украинского зерна через Беларусь: мы не против, но должны быть компромиссы Лукашенко: завтра миллиард будет на грани смерти из-за политики, которую проводят Запад и Америка Григорий Азаренок:

Звонок состоялся. Президент поднял трубку. Потому что в мире, похоже, только лидеры Беларуси и России хотят, чтобы не голодали дети по всей планете. Но лохов вы тоже не найдете. Изначально они предлагали провезти через нас зерно, а в обмен на короткое время приостановить санкции. Только Запад не понял, что правила поменялись. И теперь Лукашенко будет диктовать им условия, а они будут делать то, что он скажет. Президент четко дал понять: порты Германии, Польши, балтийских стран, России должны быть открыты и для белорусских товаров. Гутерриш положил трубку и пошел советоваться. Ждем.

Григорий Азаренок:

И почувствовали беглые маразматики, что стульчак под ними зашатался. А и правда, кому они [...] нужны с их писаниной? Денег вбухано в беглую шайку-лейку, как в прорву, результата никакого. И плевать, что голодать будут миллионы. Плевать, что европейцы будут кредиты на еду брать. Или что, Светкиными котлетами мир накормят? Зелю даже не зовут на зерновые переговоры в Турции. Вот и бесится, на нашу страну лает. Ах, моська, знать, она сильна, коль лает на слона. Отказался он. Ты сначала от бритвы отказался, потом от совести, потом от мозгов, а теперь от тебя откажутся, позорище. Еще раз. Мир на пороге голода, а усатая женщина и кровавый клоун играются. Но фиксируем факт неизбежной здрады – уже после письма недоженщины Гутерриш звонил Лукашенко и умолял помочь. Повсюду здрада. И никуда не денутся. Теперь музыку заказываем мы. Вчера Патриарх общался с Президентом. Убежден, для духовной жизни всей Руси это был очень важный день. Патриарх Церкви и Патриарх политики. Не остается шансов змеям, порождениям ехидны, бесам, детям лжи, слугам дьявола и прочим змагарам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростое время (подробности здесь). Мы цивилизация. Не может быть планеты без нашей цивилизации. Поэтому, я думаю, Он [Господь – прим. ред.] смотрит же на нас, наверное. Где-то пожурит, но и поддерживает, помогает. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Несомненно. Александр Лукашенко:

Поэтому спасибо вам за этот добрый знак. Знайте, что вы всегда здесь не как дома, а дома, на своей земле.