Родовская о блокировке «Жёлтых слив»: раз выключили, значит боятся. Это признание своей несостоятельности

Новости Беларуси. YouTube-канал Григория Азаренка – одна из мишеней для блокировки видеохостинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А несколько дней назад случилась самая громкая попытка изолировать из отечественного медиапространства информационный ресурс, который максимально точно отображает реальную ситуацию в стране и за ее пределами. Это Telegram-канал «Желтые сливы». Алена Родовская в авторской рубрике «ЗаДело» рассуждает о том, почему у западной свободы слова так пересыхает горло от белорусской правды.

Алена Родовская, СТВ:

Я думаю, что не надо рассказывать, с чего начинается утро каждого из нас. По пути на работу мы слушаем радио, вечером смотрим новости, а в интернете… А что в интернете? С того самого момента, когда против нас развернули информационную войну и традиционные СМИ еле успевали отбивать нападки, в Telegram появился ресурс «Желтые сливы». Сегодня я в желтом в поддержку ребят, которые не навязывали чью-то позицию, не работали на деньги западных кураторов, а рассказывали о ситуации в стране такой, какая она есть. Как результат – их выключили в наших телефонах. Новость прошедших выходных облетела всю страну. Но если серьезно, то кого вы блокировкой хотели напугать-то вообще? Это сделал не Telegram, а Google и Apple. Их офисы находится в стране, где свобода слова является ключевой ценностью американской демократии, но для защиты своей демократии они лишают свободы слова всех, кто неугоден им. Дотянулись руки и до Синеокой, ну-ну. Поэтому могу сказать одно – раз выключили, значит боятся. Это признание своей несостоятельности. Видеохостинг YouTube продолжает блокировки каналов белорусских журналистов. После стрима Григория Азаренка тоже мгновенно его забанили. Причины, как обычно, не озвучиваются. Нам уже не привыкать к подобным новостям, но надо создавать платформы, где мы были бы в безопасности. О своем переходе с YouTube на другие видеосервисы мы должны думать уже вчера. «Телега» давно стала благодатной почвой как для патриотов, так и для предателей. Она – главное поле для заказных информационных атак.

Алена Родовская:

Странно, конечно, что в нашем современном мире свободу слова некоторые воспринимают как возможность унижать и оскорблять. Все привело к тому, что информационное пространство заполнилось фейками. Наелись? Не должна свобода слова превращаться во вседозволенность. Сегодня каждый из нас может вести свой блог, свое СМИ. Но, пожалуйста, только не нарушайте закон. Помню разговоры трехлетней давности – газеты уже никто не читает, телевизор не смотрят. Ну и что? А ведь время доказало: даже если нас заблокируют везде, где только можно будет, главную информацию вы получите со страниц газет, в эфире телеканалов и по радио. Мы, официальные средства массовой информации, гарантируем, что говорим правду. Мы проверяем информацию, прежде чем выдать ее в эфир. Именно в этом сила наших белорусских СМИ. В этом победа каждого из нас. Мы побеждали, побеждаем и будем это делать впредь. Сегодня говорю спасибо «Желтым сливам» за работу, которую вы делаете. Вы попадаете в самый нерв и не даете спокойно спать тем, кто вас отправил в блокировку. История в очередной раз делает вираж и вновь возвращается. Когда-то слово «газета» обозначало венецианскую монету, за которую можно было купить листок с новостями. Сейчас это уже полноценная аналитика. Привыкшие к клиповому мышлению и лозунгам вместо фактов, неоконы испугались газет. Газеты стали полноценным чтением для народа, радио с умными собеседниками не отворачивает людей, а заставляет спорить, думать и анализировать разные точки зрения, а телевизор с мнениями запрещают только за то, что там говорят правду.