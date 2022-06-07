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Мужчина выгуливал лису в центре Минска. Вот как это выглядело

07 июня 2022 14:45
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Новости Беларуси. В центре Минска мужчина выгуливал лису на поводке. Интересную сцену минчане запечатлели на днях на центральном проспекте, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Мужчина выгуливал лису в центре Минска. Вот как это выглядело-1

Мужчина с необычным питомцем прогуливался вдоль проспекта Независимости в районе дома № 60. И, наверное, делал это не впервые. Судя по поведению лисы, прогулки на поводке для нее не в новинку. Животное вело себя спокойно и довольно уверенно.  

# Человек и животные # общество # Фотофакт

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