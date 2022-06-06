Патриарх Кирилл – Александру Лукашенко: когда идёшь к какому-то главе государства, разные мысли в голове, а здесь с лёгким сердцем

Новости Беларуси. Правда на нашей стороне, а мы выдержим любое давление. Об этом заявил 6 июня Президент Беларуси во время встречи с Патриархом всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни предстоятель Русской православной церкви находится с официальным визитом в нашей стране. Приурочен он к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии.

К слову, накануне Патриарх Кирилл возглавил торжества в Полоцке. А светская программа визита завершается сегодняшней встречей во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Святейший знакомы давно, потому беседа прошла в дружеской обстановке. Президент поблагодарил Патриарха за приезд в Беларусь и назвал его добрым знаком для всех, кто верит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростое время. И хорошо, что вы приехали. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа, или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим. Знайте, что вы всегда здесь не как дома, а дома, на своей земле.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Спасибо, Александр Григорьевич, я чувствую всегда себя в Беларуси действительно среди своих людей. И сейчас я вам шепнул, что обычно, когда идешь к какому-то главе государства, разные мысли в голове – как, что. А вот здесь с легким сердцем. Потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа.