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«Каникулы активно и с пользой». Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях

07 июня 2022 14:36
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Новости Беларуси. Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. Это стационарные, палаточные и школьные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Направления самые разнообразные: спортивные, лингвистические, военно-патриотические. И везде своя программа.

«Каникулы активно и с пользой». Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях-1

Мария Царикевич, корреспондент: 
Провести каникулы активно и с пользой. Более 1 000 детей Узденского района проведут лето в школьных и загородных лагерях. Для них подготовлена насыщенная программа.

«Каникулы активно и с пользой». Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях-3

Мария Соловей и Александра Шабан не первый год так активно и весело проводят лето в школьном лагере. Когда предложили опять записаться, долго не думали. Вместе договорились. Интересно, много локаций и друзья всегда рядом.

«Каникулы активно и с пользой». Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях-5

Мария Соловей, ученица Узденской районной гимназии:
Мне здесь очень нравится. У нас работают разные студии, в прошлом году я ходила в студию вокальную.

«Каникулы активно и с пользой». Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях-7

Александра Шабан, ученица Узденской районной гимназии:
В лагере уже четвертый раз, мне тут очень нравится, потому что здесь очень весело, вкусно кормят, добрые воспитатели.

Подробности в видеоматериале.

# Детские лагеря в Беларуси # Мария Царикевич

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