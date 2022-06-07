«Каникулы активно и с пользой». Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях

Новости Беларуси. Почти 63 тысячи детей Минской области проведут лето в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. Это стационарные, палаточные и школьные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Направления самые разнообразные: спортивные, лингвистические, военно-патриотические. И везде своя программа.

Мария Царикевич, корреспондент:

Провести каникулы активно и с пользой. Более 1 000 детей Узденского района проведут лето в школьных и загородных лагерях. Для них подготовлена насыщенная программа.

Мария Соловей и Александра Шабан не первый год так активно и весело проводят лето в школьном лагере. Когда предложили опять записаться, долго не думали. Вместе договорились. Интересно, много локаций и друзья всегда рядом.

Мария Соловей, ученица Узденской районной гимназии:

Мне здесь очень нравится. У нас работают разные студии, в прошлом году я ходила в студию вокальную.