Азарёнок: видел я вас в 2020-м, ваши толпы разбегались от одного вида синего буса

Григорий Азаренок, СТВ:

Вас убьют. Вы покойники. Ваши родители больше вас никогда не увидят. Вы не оставите потомства, и памяти о вас не будет, всем на вас наплевать. Вы сами выбрали паноптикум. Это я о тех самых калиновцах. Выбрали вы, конечно, себе символ. Польский лузер, оккупант белорусских земель. Винцент-вешатель, бандит, садист, психопат. Его, его польскую справу, его панское дело, ненавидело абсолютное большинство белорусов. По итогу оказался там же, куда сам бесконечно отправлял наших священников, крестьян, всех, кто отказывался служить пшешляхте.

Ну так и вы там окажетесь. Бестолочи, вы что думаете, так и отсидитесь под Киевом? Ну ведь скоро ВСУ и тероборону перемелят. Медленно, но верно русский штык свое дело делает. И что вы думаете, успеете в Польшу сбежать? Ведь там уже видосиками не отделаешься. Вы себя то видели? Голь перекатная. Без роду, без племени, без семей, с геем-политруком, это я о Сяржуке Беспалове, нытике-дегенерате. Растатуированные, расписные, как тряпки какие-то. Жиденькие вы для нацистов, ну не тянете вы. Все, что вы из себя представляете, это жалкая пародия на человека. Червячки, букашечки. Так вот, не дадут вам отползти в Польшу. Там уже Прокопьев на денежках сидит. За них он будет отстреливаться из всех орудий.

На фронт идти вы откажетесь, потому что мы знаем вас. Киты и волоты, видел я вас всех в 2020 году. Ваши толпы огромные разбегались от одного вида синего буса. Вы жалкие. Убогие, болезные, с вас не будет толку. Только позорище для родителей.