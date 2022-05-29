Азарёнок: видел я вас в 2020-м, ваши толпы разбегались от одного вида синего буса

Новости Беларуси. Время авторской журналистики.
В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Паноптикум» Алены Дзиодзиной и Григория Азаренка.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики.
В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Паноптикум» Алены Дзиодзиной и Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вас убьют. Вы покойники. Ваши родители больше вас никогда не увидят. Вы не оставите потомства, и памяти о вас не будет, всем на вас наплевать. Вы сами выбрали паноптикум. Это я о тех самых калиновцах. Выбрали вы, конечно, себе символ. Польский лузер, оккупант белорусских земель. Винцент-вешатель, бандит, садист, психопат. Его, его польскую справу, его панское дело, ненавидело абсолютное большинство белорусов. По итогу оказался там же, куда сам бесконечно отправлял наших священников, крестьян, всех, кто отказывался служить пшешляхте.
Ну так и вы там окажетесь. Бестолочи, вы что думаете, так и отсидитесь под Киевом? Ну ведь скоро ВСУ и тероборону перемелят. Медленно, но верно русский штык свое дело делает. И что вы думаете, успеете в Польшу сбежать? Ведь там уже видосиками не отделаешься. Вы себя то видели? Голь перекатная. Без роду, без племени, без семей, с геем-политруком, это я о Сяржуке Беспалове, нытике-дегенерате. Растатуированные, расписные, как тряпки какие-то. Жиденькие вы для нацистов, ну не тянете вы. Все, что вы из себя представляете, это жалкая пародия на человека. Червячки, букашечки. Так вот, не дадут вам отползти в Польшу. Там уже Прокопьев на денежках сидит. За них он будет отстреливаться из всех орудий.
На фронт идти вы откажетесь, потому что мы знаем вас. Киты и волоты, видел я вас всех в 2020 году. Ваши толпы огромные разбегались от одного вида синего буса. Вы жалкие. Убогие, болезные, с вас не будет толку. Только позорище для родителей.
Я не общаюсь с родителями вообще. У них другая позиция по жизни.
Ну и что ж вам делать? Подгузники просушить не получится. Они у вас мокрые перманентно. Остается одно – застрелиться. Но и на это вы неспособны. Так что смешите народ и дальше. А если вы окажетесь где-то в районе белорусской границы, то вам следует внимательно послушать генерала Карпенкова (подробнее здесь).
Григорий Азаренок:
А что такое вообще змагарство? Все западное. Это деградация, полная, абсолютная и безоговорочная.
Оцените, Гаага. Это у них там мастацтва такое. Только там и могут существовать глисты типа калезиных. Они в змагарских гей-оргиях свою обезьянью оспу вывели. И теперь разносят ее. Как же хорошо, что от нас вся эта дрянь отъехала.
Один дементный дед с воздухом здоровается, второй – алкаш беспробудный, британский комик со шваброй на голове. Зеля – коксовый наркоман. Настоящий паноптикум, а Беларусь – это прорыв, сила воли, развитие, это энергия, это скорость света, это Лукашенко. У нас есть «Рысь», у нас есть дети, будущее, у нас есть страна. Флаг, который гордо несут наши спортсмены. И в преддверии Дня защиты детей наши чемпионы приехали к будущим спецназовцам. Сила в правде, а правда за нами. Мы всех врагов раздавим. Мы победим!
Максим Недосеков, призер Олимпийских игр:
В преддверии Дня защиты детей я бы хотел пожелать терпения родителям, потому что представляю, как родителям было со мной тяжело. Также представляю, как им, когда маленькие военные. Это тоже очень тяжело. А детям, наверное, пожелал бы веры в себя, и чтобы они стремились к высшему, друг за друга стояли горой.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира:
Я очень счастлива, что я сегодня нахожусь здесь, так как очень люблю деток. И сегодняшний пример – это наше будущее, я очень горда, что у нас есть такие детки. Светлого будущего, мирного неба над головой. Счастья, удачи, будьте всегда положительными и любите свою Родину.
Марина Литвинчук, призер Олимпийских игр:
За 10 минут общения, которое здесь прошло, мне очень приятно, потому что действительно детки интересуются спортом. Я бы своего ребенка также отдала в такой военно-патриотический клуб.
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