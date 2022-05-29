«Организм в шоке». Блогер испытал на себе, как готовят лётчиков к полёту в космос

Новости Беларуси. Обратный отсчет. В Беларуси в ближайшие пару недель должны определиться с кандидатами для полета на Международную космическую станцию на российском корабле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это программа будет научно-исследовательская. Кто будет в команде белорусских космонавтов? Наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко устроила героям сюжета космические испытания. На мгновение ближе к звездам – магия сеанса в Минском планетарии. И вот ты уже буквально паришь над планетой Земля. 12 апреля 1961 года, 9 часов утра. Первый полет Гагарина. Как и десятки лет со дня легендарного события, дети по-прежнему мечтают полететь в космос. Услышав новость о том, что белорусы смогут полететь на МКС на российском корабле, блогер Антон Шабашов решил попробовать свои силы и попасть в число претендентов на вакантное место.

Антон Шабашов, блогер:

Так как я спортсмен, много лет занимался спортом, мне всегда было интересно прочувствовать, какие перегрузки, как люди, которые готовятся полететь в космос. Конечно, хотелось и мне почувствовать. Научного сотрудника Ботанического сада Даниила выбрали из 70 претендентов в мире для полета на Луну. Экспериментальный проект стартовал несколько лет назад, и белорус в нем был дублером. Необходимо было 4 месяца провести в капсуле, где условия максимально приближены к космическим. Сегодня ученый делится с конкурентами своим опытом. Его любовь к космосу укрепила эта аллея – туи, повторяющие по форме ракету, высадили именитые исследователи Вселенной: 90 космонавтов из 17 государств.

Даниил Дубарь, научный сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси:

Для понимания, что космос не где-то там далеко, не для каких-то сверхлюдей, а он для обычных людей, которые могут пройти подготовку.

И то, что еще вчера казалось таким далеким, сегодня куда ближе. Начался отбор претендентов. Здоровье кандидата – первое и определяющее условие. Ведь там на высоте самые незначительные недуги могут стать фатальными. Рост, вес и даже длина стопы имеют значение. Связано это с параметрами космических кораблей. Когда центр подготовки проводит набор, требования к претендентам следующие: не старше 35 лет, рост от 150 до 190 сантиметров, в положении сидя – от 80 до 99 сантиметров. Вес тоже ограничен – в пределах 90 килограммов. Ступни не должны быть длиннее 29,5 сантиметров, это 46 размер обуви. Но даже имея эталонное соответствие, в кресло космонавта сядет не каждый. Как научить организм адаптироваться к перегрузкам и той самой невесомости? Во время отбора для полета на Луну Даниил с легкой преодолевал минимум семь кругов подряд на самом экстремальном аттракционе.

Даниил Дубарь:

Я занимаюсь фридайвингом – это ныряние на глубину и в длину на задержке дыхания. Этот вид спорта помогает подготовиться психологически к различным стрессовым ситуациям. Развивает физическую выносливость и самоконтроль. Также я периодически занимаюсь прыжками на батутах. Проверить свои крутые пике Антон решается на гимнастическом колесе для летчиков. Небольшой мастер-класс от тех, для кого тренажер из разряда привычного. В 50-й смешанной авиационной базе в Мачулищах воспитывают настоящих авиаторов.

– Тренирует вестибулярный аппарат у летчиков. На оценку отлично выполняется 20 оборотов за 25 секунд. Когда были тренировки, курсанты делали на данном тренажере более 100 кругов.

– Я готов, мне очень интересно. Когда колесо совершает уже 50-й круг, пилот просит все-таки приостановить на время полет. Скажут, для первого раза все-таки хватит. Впечатления и так сродни космическим.

Антон Шабашов, блогер:

Да, я прочувствовал на себе это. Организм в шоке, если честно. Но это того стоит.

Гостя приглашают и на экскурсию в музей авиации. Петр Климук, Владимир Коваленок, участник последних экспедиций Олег Новицкий. Фото знаменитых космонавтов с белорусскими корнями вселяют еще больше уверенности.

Антон Шабашов:

Первый раз в жизни в кабине пилота сижу. Каково это: открывать новые галактики? И какие мечты связывают с полетом на МКС потенциальные кандидаты?

Даниил Дубарь:

Мне более интересен сам принцип выращивания при микрогравитации. То есть на данный момент существующие теплицы, в которых на МКС выращивают различные культуры, очень высокотехнологичны. Тут возникает проблема при масштабировании этой технологии для выращивания продукции для потребления членами экипажа.