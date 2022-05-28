Карпенков: «Молодые люди серьёзно поменялись. С большим удовольствием и большой ответственностью идут служить»

Новости Беларуси. Современные вызовы и угрозы должны мобилизовать и сплотить наше общество. Об этом новый выпуск авторской рубрики «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Шикарный день, присяга во внутренних войсках, легендарная «тридцать двойка». С каким чувством вы сегодня смотрели на эту присягу, тем более что условия обстановки не самые простые сейчас? «Это суровый праздник». Как белорусы отвечают на напряжение вокруг страны?

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Для меня день воинской присяги – это праздник. В органах внутренних дел, во внутренних войсках все по-праздничному. Все в боевых орденах и медалях, выносятся боевые знамена. И в жизни у каждого мужчины этот день принятия воинской присяги – это особо торжественный день, это суровый праздник. Каждый мальчишка понимает, что сегодня он стал настоящим мужиком, что страна вручила ему оружие и с оружием в руках он может защищать нашу Родину, бороться за наш суверенитет, уничтожать врагов, которые пытаются напасть на нашу страну. К родителям сегодня подходил, спрашиваю: «Какое у вас сегодня ощущение, что вы ощущаете?» Они говорят: «Сегодня день праздника. Мы прекрасно понимаем, что наши дети стали защитниками, стали настоящими мужчинами. Мы гордимся ими. Мы пришли увидеть, мы видим эти изменения, которые произошли в наших детях буквально за какой-то месяц». За месяц боевой подготовки они стали серьезнее, они стали выдержаннее и крепче. И слезы у нас наворачиваются, когда мы видим, как они в строю идут, как они движутся. У нас, белорусов, очень сильный боевой дух. Нас невозможно ни сломить, ни победить. И в это сложное время, которое на данный момент есть, напряжено все в воздухе: и военно-политическая обстановка, и прочее. Но наши люди, наши белорусы, испытывают чувство гордости за своих сыновей, за то, что они служат в Вооруженных силах, за то, что они служат во внутренних войсках, за то, что они служат в бригаде спецназа. Они гордятся своими сыновьями. Это ответ нашего белорусского народа на все это напряжение, которое вокруг нас создается. Такая настоящая мощная военная консолидация. «На границе мы видим стабильность и контроль». Есть ли угроза внутренней безопасности?

Григорий Азаренок:

Внутренние войска выполняют задачу в том числе и на границе. Расскажите, как обстановка сейчас? Николай Карпенков:

На границе мы видим стабильность и контроль. Эти усилия, которые прилагаются пограничниками и внутренними войсками, они позволяют обстановку на границе контролировать. Как сказал глава государства, мы готовы к действиям. Ни одна диверсионно-разведывательная группа, ни одно незаконное вооруженное формирование, никакие бандиты на территорию нашей страны не должны проникнуть. Мы должны выступить здесь заслоном. Я скажу так: где работают наши внутренние войска вместе с пограничниками, мы видим полный контроль обстановки. Григорий Азаренок:

Видели показательное выступление – просто мурашки по телу идут. Это не селфиполк, батальон или рота, которая сидит в Киеве и снимает видео. Тем не менее они все чаще грозятся сюда приехать, что-то перевернуть, что-то устроить и так далее. Какой будет ответ силовиков Беларуси? Николай Карпенков:

Я скажу так, что фейки есть фейки, видео есть видео, которое можно снимать на фоне чего угодно, делать какие-то заявления. Как серьезную силу абсолютно не воспринимаю. И прибыть им сюда невозможно. Они на границе будут уничтожены. Никто сюда не прибудет, никто обстановку не дестабилизирует. Поэтому все эти заявления на экран телевизора – это не более чем заявления. У нас сильная, мощная армия, у нас мощные правоохранительные структуры. Пограничники на границе работают, внутренние войска есть. У нас есть спецподразделения. Я скажу так, что любой враг, который попытается что-либо сделать в Республике Беларусь, будет уничтожен. «Ни один террорист не хочет умирать за свою идею». О последствиях обстановки на железной дороге Григорий Азаренок:

Недавно была тяжелая обстановка на железной дороге, мы видели меры, которые приняли внутренние войска. Похоже, подействовало, дошло, когда некоторые ощутили на себе последствия своих действий.

Николай Карпенков:

Да мы никаких заявлений не делаем никогда: ни на экран телевизора, никому не угрожаем. Мы просто предупреждаем: если будут происходить какие-либо террористические акты, экстремистские акции, направленные на дестабилизацию обстановки, направленные на то, чтобы разрушать нашу инфраструктуру на железнодорожном транспорте, мы будем принимать соответствующие меры исключительно по закону. Скажу так: буквально несколько задержаний этих групп байполовцев, группы, которые входили в «план перамогі», реальных террористов, судимых ранее за убийство с расчленением, с особой жестокостью, таких вот отморозков они взяли к себе на службу. Все поставил на свои места: ни один террорист не хочет умирать за свою идею. Это все фейки, это все ложь. Они себя на данный момент приукрашивают, всегда так было. Когда дело доходит до реальных столкновений, они терпят сокрушительное поражение. Я еще раз скажу: любые террористы, любые бандиты, которые попытаются к нам сюда проникнуть, будут уничтожены.