Новости по тегу #Анастасия Мирончик-Иванова

Иногда атлеты достигают победных вершин в зрелом возрасте, когда уже созданы семьи и есть дети.
В эти дни город собрал более 800 участников из всех областей Беларуси и 79 регионов России.
С зарубежными коллегами обсудили концепцию закона о защите детей от вредоносной информации, а также направления поддержки паралимпийского спорта.
Патриотический марафон «Мы – граждане Беларуси!» проходит более 20 лет подряд. Помимо получения паспортов, ребята также знакомятся с историей и значением государственной символики, основными законами, правами и обязанностями гражданина нашей страны.
Команды смогли порадовать зрителей не изобилием шайб, а красивой защитой ворот и атаками.
В программе – театрализованные постановки, вокальные и хореографические номера. Кроме того, каждый ребенок получил желанный подарок.
Восемь поединков осталось до завершения первого этапа Республиканской хоккейной лиги, а после четыре лучшие дружины выйдут на лед, чтобы оспорить главный трофей турнира.
У нас Золотой завоевал серебряную медаль в академической гребле – этого не было уже очень многие годы.
Именно он задает тренд спорту. Мы видим, что наш глава государства выступает на всех мировых форумах, где активно проявляет и спортивную позицию, отстаивая наших спортсменов.
«Несмотря на санкции, наши спортсмены ярко выступили на летних Олимпийских и Паралимпийских играх», – отметил председатель Палаты представителей.
08 октября 2026 11:39
08 октября 2026 11:20
08 октября 2026 11:05
08 октября 2026 10:54
08 октября 2026 10:52
08 октября 2026 10:47
08 октября 2026 10:37
08 октября 2026 10:03