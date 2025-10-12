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Новости по тегу #Анастасия Мирончик-Иванова

Как дети помогают в спортивной карьере родителей. Поговорили с Анастасией Мирончик-Ивановой
12 октября 2025 19:40

Как дети помогают в спортивной карьере родителей. Поговорили с Анастасией Мирончик-Ивановой

Пленарное заседание XII Форума регионов Беларуси и России состоится 27 июня в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 06:36

Пленарное заседание XII Форума регионов Беларуси и России состоится 27 июня в Нижнем Новгороде

Белорусские депутаты приняли участие в видеоконференции МПА СНГ
30 мая 2025 05:52

Белорусские депутаты приняли участие в видеоконференции МПА СНГ

Юным жителям Московского района вручили паспорта в музее истории Великой Отечественной войны
14 марта 2025 18:14

Юным жителям Московского района вручили паспорта в музее истории Великой Отечественной войны

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги
15 февраля 2025 13:24

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги

Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района
08 января 2025 18:16

Активисты БРСМ устроили праздник для воспитанников социально-педагогического центра Московского района

Ярослав Чуприс и Виталий Кирющенко признаны лучшими игроками в матче Республиканской хоккейной лиги
04 января 2025 16:59

Ярослав Чуприс и Виталий Кирющенко признаны лучшими игроками в матче Республиканской хоккейной лиги

Богданович: вложение средств государством даже на последней санкционной Олимпиаде дало плоды
03 января 2025 16:22

Богданович: вложение средств государством даже на последней санкционной Олимпиаде дало плоды

Мирончик-Иванова: Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта
03 января 2025 16:17

Мирончик-Иванова: Александра Григорьевича я бы назвала капитаном всей нашей сборной, всего нашего спорта

Сергеенко вручил специальные благодарности победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады
14 октября 2024 16:40

Сергеенко вручил специальные благодарности победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной
07 мая 2024 18:30

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»
21 апреля 2024 19:26

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»