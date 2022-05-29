«Потихоньку возрождаем». Как живут белорусы в космических деревнях Марс и Юпитер?

Новости Беларуси. Обратный отсчет. В Беларуси в ближайшие пару недель должны определиться с кандидатами для полета на Международную космическую станцию на российском корабле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это программа будет научно-исследовательская. Кто будет в команде белорусских космонавтов? Наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко устроила героям сюжета космические испытания. Предлагаем Антону начать его путь к звездам с планет, расположенных куда ближе – с космических деревень в Дзержинском районе Беларуси. Марс встречает гостей дождем.

Антон Шабашов, блогер:

Марс ждет вас. Это в Беларуси! Жителей здесь немного: всего-то пару дворов. Большинство марсиан приезжают сюда на выходные, насладиться неповторимой красотой природы. А вот в соседнем Юпитере, напротив, развернулся настоящий исследовательский комплекс.

Антон Шабашов:

Я просто в шоке, здесь, говорят, Юпитер, а чуть дальше Марс. Анатолий Кулешов 40 лет осваивает Юпитер. Здесь выросли его дети. Кто и когда присвоил белорусской деревеньке космический топоним доподлинно неизвестно. Но гордость за космический уголок на планете Земля определенно есть. Ведь какого это заявить: «Я родом с Марса или Юпитера!». Странно. Но у землян жители небольших деревень вызывают недоумение.

Инопланетянами называют. Сегодня огород Анатолия Лаврентьевича – экспериментальная база. На белорусском Юпитере семена арбузов уже несколько лет подряд дают урожай. Между абрикосом и персиком привыкает к местному климату хурма. Недавно агроном собрал первые килограммы спаржи. А в парнике своего часа ждет имбирь.

И если еще недавно земной Юпитер, казалось, вот-вот повторит свой космический аналог по количеству жителей, то сегодня горожане вновь осваивают эти земли. Соседи Анатолия Кулешова тоже из города переселились сюда.

Анатолий Кулешов, житель Юпитера:

Потихоньку возрождаем, молодежь начинает приезжать сюда, участки покупают, дома начали появляться. Местные жители ждут туристического бума. Надеются, что экскурсоводы проложат к ним звездный маршрут, а может и в скором будущем здесь создадут музей, где обязательно расскажут, как белорусы покоряют космос.

Антон Шабашов:

Каждый может приехать уже сейчас на Юпитер и Марс. Мы как раз здесь находимся. А вообще, побывать в космосе, думаю, хотел бы каждый человек, увидеть это своими глазами, свою родную Землю с такой высоты.