Новости по тегу #Максим Недосеков

«Вытокi» в Поставах на финишной прямой. Спортивно-культурный фестиваль 7 июня завершается. За время своего проведения (а было три праздничных дня) он собрал тысячи участников, сотни волонтеров и спортсменов.
На участок для голосования пришли участники олимпиад – чемпионка Афин Юлия Нестеренко, а также бронзовый призер Токио Максим Недосеков.
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