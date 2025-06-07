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Новости по тегу #Максим Недосеков

Автограф кумира и олимпийский квест! Как прошёл 3-й день фестиваля «Вытокі» в Поставах?
07 июня 2025 18:42

Автограф кумира и олимпийский квест! Как прошёл 3-й день фестиваля «Вытокі» в Поставах?

Белорусские спортсмены приняли участие в досрочном голосовании
21 января 2025 14:22

Белорусские спортсмены приняли участие в досрочном голосовании

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?
12 мая 2024 09:42

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?

«Хочется почувствовать вкус конкуренции». Топовые белорусские легкоатлеты соревнуются на ЧБ. Вот что они рассказали
30 июля 2023 18:09

«Хочется почувствовать вкус конкуренции». Топовые белорусские легкоатлеты соревнуются на ЧБ. Вот что они рассказали

«Болельщики обязательно должны прийти». Максим Недосеков о конкуренции на ЧБ по лёгкой атлетике
29 июля 2023 16:34

«Болельщики обязательно должны прийти». Максим Недосеков о конкуренции на ЧБ по лёгкой атлетике

«Это сила». О роли национальных символов в карьере спортсмена поговорили с Максимом Недосековым
14 мая 2023 16:52

«Это сила». О роли национальных символов в карьере спортсмена поговорили с Максимом Недосековым

«Дали передохнуть – просто отпуск». Максим Недосеков вернулся к тренировкам после травмы
12 мая 2023 19:16

«Дали передохнуть – просто отпуск». Максим Недосеков вернулся к тренировкам после травмы

Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»
02 мая 2023 19:54

Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»

Какое будущее у белорусской лёгкой атлетики и есть ли шансы на Олимпиаду? Поговорили с Иваном Тихоном
27 ноября 2022 14:14

Какое будущее у белорусской лёгкой атлетики и есть ли шансы на Олимпиаду? Поговорили с Иваном Тихоном

Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками
12 ноября 2022 08:50

Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками

«Повреждены четыре мышцы». Максим Недосеков рассказал о травме, полученной на чемпионате Беларуси
14 октября 2022 14:44

«Повреждены четыре мышцы». Максим Недосеков рассказал о травме, полученной на чемпионате Беларуси

Спортсмен должен быть максималистом. Как готовят лучших биатлонистов сборной? Интервью с тренерами
25 сентября 2022 20:25

Спортсмен должен быть максималистом. Как готовят лучших биатлонистов сборной? Интервью с тренерами