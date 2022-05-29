«Есть люди, чья жизнь лишь в войне обретает смысл». Психолог о добровольцах и их мотивах

Новости Беларуси. Время авторской журналистики.
В программе «Неделя» на СТВ рубрика Алены Дзиодзиной и Григория Азаренка «Паноптикум».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики.
В программе «Неделя» на СТВ рубрика Алены Дзиодзиной и Григория Азаренка «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Есть люди, чья жизнь в войне лишь обретает смысл. Им как воздух необходима атмосфера конфликта. Для одних это способ взаимодействия с миром, когда делают шум, чтоб продолжать жить. Такую категорию людей очень легко вовлекать в войну. Тем более, если для некоторых это еще вариант избежать буквы закона. В современных полках Калиновского в Украине хватает таких.
Для других выбор быть добровольцем – следствие перенесенного опыта войны, когда человек привыкает воевать и, попадая обратно в нормальную жизнь, не понимает, как это, жить по-другому. В его случае лестница переворачивается с ног на голову. Формат нормальной человеческой жизни становится для него противоестественен и чужд. А условия сражения – привычной средой более-менее понятного существования. Человек с таким вариантом трудностей будет искать войны. Не суть важно – за кого и за что. Комфортный психологический мотив всегда можно найти. Но смысл – оставаться в привычных условиях. А для кого-то война – это отчаянный шаг, когда жизнь по каким-то причинам становится слишком невыносимой, и подсознательно человек стремится умереть, чтобы страдания наконец закончились. По уважительной причине.
Алена Дзиодзина:
Уверяю, подобная логика только звучит слишком странно, чтобы поверить. На самом деле механизм самоуничтожения в человеке может работать еще хитрее. Все перечисленные варианты причин отправиться на войну далеки от нормы с позиции психологии. И в каждом конкретном случае человеку есть о чем призадуматься. Про себя. Хотя бы с той позиции, что влечение к войне делает его уязвимым. Иначе, если в мире политики это кому-то выгодно, то и эту чувствительную кнопку будут использовать. Миру и людям во зло.
Когда полк Калиновского рассуждает о смерти, многие теперь говорят, как их вдохновляет пример тех, кто уже погиб на войне. Якобы ради необходимых благородных мотивов. Когда жизнь не оставляет иного выбора, вопросов к самопожертвованию не возникает. Это важно кому-либо сделать, чтобы множество других людей могли продолжать жить. Биография добровольцев из полка Калиновского в основном сомнительна и их участие в российско-украинском конфликте скорее про то, чтобы как можно больше других людей могло умереть. По глупости, по слабости или по стечению обстоятельств. Просто почувствуйте разницу.
Азаренок обратился к белорусам, участвующим в конфликте в Украине. Подробнее здесь.