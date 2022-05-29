«Есть люди, чья жизнь лишь в войне обретает смысл». Психолог о добровольцах и их мотивах

Алена Дзиодзина, психолог:

Есть люди, чья жизнь в войне лишь обретает смысл. Им как воздух необходима атмосфера конфликта. Для одних это способ взаимодействия с миром, когда делают шум, чтоб продолжать жить. Такую категорию людей очень легко вовлекать в войну. Тем более, если для некоторых это еще вариант избежать буквы закона. В современных полках Калиновского в Украине хватает таких.

Для других выбор быть добровольцем – следствие перенесенного опыта войны, когда человек привыкает воевать и, попадая обратно в нормальную жизнь, не понимает, как это, жить по-другому. В его случае лестница переворачивается с ног на голову. Формат нормальной человеческой жизни становится для него противоестественен и чужд. А условия сражения – привычной средой более-менее понятного существования. Человек с таким вариантом трудностей будет искать войны. Не суть важно – за кого и за что. Комфортный психологический мотив всегда можно найти. Но смысл – оставаться в привычных условиях. А для кого-то война – это отчаянный шаг, когда жизнь по каким-то причинам становится слишком невыносимой, и подсознательно человек стремится умереть, чтобы страдания наконец закончились. По уважительной причине.