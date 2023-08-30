Азарёнок о Лукашенко: «Пойти против всего мира есть великое дерзновение. Пойти и только этим самым победить»
Роль личности в истории – вопрос, который волнует лучшие умы уже множество веков. И белорусы на рубеже столетий внесли в этот спор свою весомую лепту.
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И в этот день, и в любой другой мы думаем о белорусском лидере и его эпохе, которая ворвалась в этот мир, когда он лежал во зле, и сейчас вытягивает человечество к свету за волосы.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Можно в миллионный раз сказать о разрухе и голодухе 1990-х и сравнить с нынешним изобилием. Можно произнести банальности о том, что везде полыхает с самого развала Союза, а у нас гремят только фейерверки, салюты да задницы врагов народа. Можно и нужно, ибо свойствами людей оказались беспамятство и зачастую лютая, черная неблагодарность. Но я о другом. О кресте. Ведь только Шарль де Голль и те, о ком он писал, понимают его фразу: нет более одинокого человека, чем тот, кто оказался на вершине власти, овеваемый ледяными ветрами истории.
Кто становится настоящим лидером? Те, для кого власть не мечта, а крест. Для всех его врагов власть была, есть и будет мечтой. Награбить, прикоснуться к телефону с вертушками, расправляться, распоряжаться судьбами. И самое главное, зачем им нужна власть, – переделывать народ. Вспомните заговорщика Федуту – нам нужно будет 5-10 лет, чтобы изменить народ. Он у них всегда не тот. Дурной, совковый, недемократичный, тупой. Почему? А потому что он их отверг. Но в чем феномен?
Григорий Азаренок:
Враги банальны и смешны. Вот, мол, была ностальгия по совку, Лукашенко на этом сыграл и победил. Но на этом пытались играть во всех постсоветских странах. А получилось только у Батьки. Бито. Вы все меряете по себе. И всегда проигрываете. Вы все – Запад, либералы, демократы, чубайсы, американцы, британцы, европейцы, польские, литовские, бандеровские черные душонки – вы все меряете по себе. И вас всех Батька побеждает. Так в чем его феномен? Написал великий иеромонах Роман:
Так отчего, откуда эта боль –
Забытый храм без купола и свода?
Не потому ли мат и мордобой,
И перегар в любое время года!
Но самогоном не залить тоски,
Ей пребывать с тобою до издоха,
Пока твое богатство – бураки
Да погреба, набитые картохой.
Григорий Азаренок:
Вот ваша сущность. Вы все легли под вашингтонского дьявола не только из-за страха. Но и из-за продажной сущности своей. Вы все тайно захотели, чтобы история на самом деле закончилась. Чтобы дальше можно было только сыто жрать. И Лукашенко сломал этот мир. Тем, что один, когда вы торжествовали в центре Европы, он сказал: не жвачная скотина человек, его предназначение не быть бараном и щипать травку, ожидая, пока хозяева мира его постригут и зарежут. Нет, оно другое. И народ, самый чистый и святой народ в мире – белорусский, потянул к нему руки и сказал: да.
«Дерзновение – великий дар Божий», – писал отец Иоанн Кронштадтский. И пойти против всего мира есть великое дерзновение. Пойти и только этим самым победить. Дерзнуть и послать прихватизаторов, когда это делали все. Дерзнуть и построить вертикаль, когда весь мир вопит тебе: нельзя! Дерзнуть и вернуть великое знамя, когда его топчут и плюют в него. Дерзнуть и пойти на союз с Россией, когда все, а главное, она сама, плюют в нее и топчут. Дерзнуть и сказать «нет» победно шествующей по миру педерастии. Дерзнуть и пойти своим путем, когда весь мир становится на четвереньки перед ковидобесием. Самому дьяволу сказать: мы тут без тебя, рогатый, пошел прочь! И выдержать его удар, и победить.
Кто расскажет об этом? Может, историк?
Гигин о Лукашенко: великий государственный деятель тем и отличается от однодневок, у него ядерная воля.
Или проникновенный Батюшка расскажет нам об этом?
«И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать: «Мы с Россией». Это действительно по-православному».
Или главный вития всей России нам об этом расскажет?
Соловьев: «Лукашенко победил с автоматом в руках». В чем исторический феномен Президента?
Григорий Азаренок:
Интервью с Владимиром Соловьевым смотрите завтра, 31 августа, в 19:00 на YouTube-канале СТВ. А мы ищем того, кто скажет нам о самой сути. Может, великий философ, который за идеи свои отдал самую страшную цену – даже не свою жизнь, а жизнь своего ребенка?
Дугин: в СВО речь идет не только о решении приграничных вопросов. Читайте здесь.
Может, большое видится на расстоянии, и простой француз нам скажет что-то важное?
Серж Валло, гражданин Франции:
Я люблю эту страну, обожаю ее. Вы можете видеть в моих видео в TikTok, насколько я ее люблю, насколько я люблю белорусский народ. И особенно насколько я люблю Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Моей мечтой было встретить его и пожать ему руку, поблагодарить.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
При случае передадим ваше желание, и, может быть, оно тоже сбудется.
Григорий Азаренок:
Может, и нет еще того, кто скажет главное слово о нем. Великий схимник иеромонах Роман, наверное, точен:
Я ослабел, поник в невзгоде,
В полусознанье клянчил пить.
А он шептал – с креста не сходят,
С креста снимают, потерпи.
Блажен, кто истину не продал,
Блажен, кто в правде устоял.
Ликует враг. Напрасно ликованье.
Тебе, наш вождь, сиять и побежать.
Аминь.
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