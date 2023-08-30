Азарёнок о Лукашенко: «Пойти против всего мира есть великое дерзновение. Пойти и только этим самым победить»

Роль личности в истории – вопрос, который волнует лучшие умы уже множество веков. И белорусы на рубеже столетий внесли в этот спор свою весомую лепту. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

И в этот день, и в любой другой мы думаем о белорусском лидере и его эпохе, которая ворвалась в этот мир, когда он лежал во зле, и сейчас вытягивает человечество к свету за волосы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Можно в миллионный раз сказать о разрухе и голодухе 1990-х и сравнить с нынешним изобилием. Можно произнести банальности о том, что везде полыхает с самого развала Союза, а у нас гремят только фейерверки, салюты да задницы врагов народа. Можно и нужно, ибо свойствами людей оказались беспамятство и зачастую лютая, черная неблагодарность. Но я о другом. О кресте. Ведь только Шарль де Голль и те, о ком он писал, понимают его фразу: нет более одинокого человека, чем тот, кто оказался на вершине власти, овеваемый ледяными ветрами истории. Кто становится настоящим лидером? Те, для кого власть не мечта, а крест. Для всех его врагов власть была, есть и будет мечтой. Награбить, прикоснуться к телефону с вертушками, расправляться, распоряжаться судьбами. И самое главное, зачем им нужна власть, – переделывать народ. Вспомните заговорщика Федуту – нам нужно будет 5-10 лет, чтобы изменить народ. Он у них всегда не тот. Дурной, совковый, недемократичный, тупой. Почему? А потому что он их отверг. Но в чем феномен?

Григорий Азаренок:

Враги банальны и смешны. Вот, мол, была ностальгия по совку, Лукашенко на этом сыграл и победил. Но на этом пытались играть во всех постсоветских странах. А получилось только у Батьки. Бито. Вы все меряете по себе. И всегда проигрываете. Вы все – Запад, либералы, демократы, чубайсы, американцы, британцы, европейцы, польские, литовские, бандеровские черные душонки – вы все меряете по себе. И вас всех Батька побеждает. Так в чем его феномен? Написал великий иеромонах Роман: Так отчего, откуда эта боль –

Забытый храм без купола и свода?

Не потому ли мат и мордобой,

И перегар в любое время года!

Но самогоном не залить тоски,

Ей пребывать с тобою до издоха,

Пока твое богатство – бураки

Да погреба, набитые картохой. Григорий Азаренок:

Вот ваша сущность. Вы все легли под вашингтонского дьявола не только из-за страха. Но и из-за продажной сущности своей. Вы все тайно захотели, чтобы история на самом деле закончилась. Чтобы дальше можно было только сыто жрать. И Лукашенко сломал этот мир. Тем, что один, когда вы торжествовали в центре Европы, он сказал: не жвачная скотина человек, его предназначение не быть бараном и щипать травку, ожидая, пока хозяева мира его постригут и зарежут. Нет, оно другое. И народ, самый чистый и святой народ в мире – белорусский, потянул к нему руки и сказал: да. «Дерзновение – великий дар Божий», – писал отец Иоанн Кронштадтский. И пойти против всего мира есть великое дерзновение. Пойти и только этим самым победить. Дерзнуть и послать прихватизаторов, когда это делали все. Дерзнуть и построить вертикаль, когда весь мир вопит тебе: нельзя! Дерзнуть и вернуть великое знамя, когда его топчут и плюют в него. Дерзнуть и пойти на союз с Россией, когда все, а главное, она сама, плюют в нее и топчут. Дерзнуть и сказать «нет» победно шествующей по миру педерастии. Дерзнуть и пойти своим путем, когда весь мир становится на четвереньки перед ковидобесием. Самому дьяволу сказать: мы тут без тебя, рогатый, пошел прочь! И выдержать его удар, и победить. Кто расскажет об этом? Может, историк? Гигин о Лукашенко: великий государственный деятель тем и отличается от однодневок, у него ядерная воля.