Дугин: в СВО речь идёт не только о решении приграничных вопросов. Это восстание героев против тотальной доминации торговцев
Новости Беларуси. Время стяжательства ушло. Сегодняшний час определяют воины и созидатели. Александр Лукашенко поднимает знамя нового мира – мира справедливости и правды. Об этом в эксклюзивном интервью Григорию Азаренку специально для программы «Тайные пружины политики» рассказал ведущий философ современности Александр Дугин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок вновь посетил зону специальной военной операции. Сегодня первые фрагменты того, что он увидел.
Григорий Азаренок, СТВ:
Первый камень из вавилонской башни торгашеской цивилизации выпал, когда у нас Батька победил. Вдруг на континенте, где одно пьяное икание Сороса вызывало катаклизмы и потрясения, его вышвырнули. Мощной мужицкой рукой взяли за холку – и за кордон. А ведь как было просто: возьми западные кредиты, накупи ножки Буша, кинь своих силовиков – и будешь приятным гостем на фуршетах мировой элитки, ловя их гнилозубые лицемерные улыбки. Также соблазняли и Господа нашего Иисуса Христа.
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До последнего периода доминации Запада люди находили в себе мужество, чтобы отвергнуть соблазны
Александр Дугин, философ:
Сам Христос испытывал подобного рода искушения. Дьявол предлагал ему: давай, я дам тебе хлеб, я накормлю тебя. Давай я положу к твоим ногам царства земные. Давай я подхвачу тебя, если ты будешь падать. И, собственно, это проблема цивилизации торгашей. Это цивилизация дьявола. Только на всех этапах до самого последнего периода доминации современного Запада люди находили в себе мужество и могущество, и достаточно внутренних обоснований, чтобы отвергнуть эти соблазны. Только последние века, последние столетия западной культуры вдруг человечество поддалось. И искушение было всегда. И вот эта идея: живи, не думая ни о ком, кроме себя, старайся достичь только своих индивидуальных целей, наслаждайся материальной жизнью. Все это существовало всегда, но было на периферии цивилизации. Как искушение, как соблазн, как подталкивание к бездне. И вот, человечество стояло против этого с опорой на свое духовное начало. То есть духовное начало говорило человеку: не верь этому, не поддавайся этому. И если мы видим, что дьявол искушал самого Христа, Христос, также Бог – и то столкнулся с этим искушением. И он преодолел его.
Григорий Азаренок:
Время героев наступило. Время подвижников. Простых людей, которые идут под пули. Время силы. Время страданий, ибо и Христос страдал.
СВО – это восстание героев против тотальной доминации торговцев.
Александр Дугин:
Героев оказалось гораздо больше, чем торгаши думали лет 30 назад, когда они провозгласили свой однополярный момент. Но, конечно, герой – на то и герой, что он носитель трагического мировоззрения. Он не ищет земного комфорта, он ищет величие, он ищет судьбы, он ищет боли, он ищет страдания. Потому что в этом смысл героя. Он через страдания преображается. И это христианские истины: без страдания, без сострадания, без любви к другому, без жертвы, без того, чтобы класть жизнь свою за други свая, нет христианина. То есть в этом смысле христианская цивилизация тоже героическая. По-другому, нежели античная, но все равно именно героическая. И сейчас, конечно, в СВО речь идет не только о решении каких-то приграничных вопросов, перехода тех или иных территорий под тот или иной контроль. Речь гораздо более глубока. И как раз вы верно совершенно определили ее. Это восстание героев против тотальной доминации торговцев.
Григорий Азаренок:
И не зря Батька так жестко сейчас говорит со своими чиновниками и управленцами. Мы живем в мире турбулентности, если говорить по-научному. Может закачать до похмельного кладбища. Но нужно выстоять. Выдержать. И спасем страну. Так говорит Президент. И говорит жестко.
Жесткость в поведении наших лидеров полностью оправдана
Александр Дугин:
В этом отношении я думаю, что еще очень важна, конечно, фигура лидера, фигура вождей. Сегодня и в Беларуси, и в России – наши две страны возглавляют по-настоящему восточнославянские люди. И Владимир Владимирович Путин, русский человек, и белорусский человек Александр Григорьевич Лукашенко. И эти люди, в которых не столько традиция или инерция проснулась, сколько воля к спасению человечества, воля к спасению нашего общества, нашей цивилизации. Против наступающего ужаса. Они, может быть, лучше, чем кто бы то ни было понимают, в чем состоят эти ставки. Поэтому они столь последовательны и столь жестки подчас бывают в своих решениях, которые многим могут показаться недостаточно обдуманными или слишком резкими. На самом деле, они слишком мягкие, потому что та серьезность, которая нависла сейчас над цивилизацией человека и над последними связями человечества с Богом – эти угрозы фатальны. Они являются самыми, может быть, в истории страшными. Отсюда и некоторая жесткость в поведении наших лидеров. Но она полностью оправдана с точки зрения логики исторического процесса и даже, более того, на мой взгляд, эта линия поведения еще слишком мягкая.
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