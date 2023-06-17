Дугин: в СВО речь идёт не только о решении приграничных вопросов. Это восстание героев против тотальной доминации торговцев

Новости Беларуси. Время стяжательства ушло. Сегодняшний час определяют воины и созидатели. Александр Лукашенко поднимает знамя нового мира – мира справедливости и правды. Об этом в эксклюзивном интервью Григорию Азаренку специально для программы «Тайные пружины политики» рассказал ведущий философ современности Александр Дугин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок вновь посетил зону специальной военной операции. Сегодня первые фрагменты того, что он увидел.

Григорий Азаренок, СТВ:

Первый камень из вавилонской башни торгашеской цивилизации выпал, когда у нас Батька победил. Вдруг на континенте, где одно пьяное икание Сороса вызывало катаклизмы и потрясения, его вышвырнули. Мощной мужицкой рукой взяли за холку – и за кордон. А ведь как было просто: возьми западные кредиты, накупи ножки Буша, кинь своих силовиков – и будешь приятным гостем на фуршетах мировой элитки, ловя их гнилозубые лицемерные улыбки. Также соблазняли и Господа нашего Иисуса Христа. «Всем все понятно еще с 2014-го». Азарёнок ездил в зону СВО – что говорят военные на фронте? До последнего периода доминации Запада люди находили в себе мужество, чтобы отвергнуть соблазны

Александр Дугин, философ:

Сам Христос испытывал подобного рода искушения. Дьявол предлагал ему: давай, я дам тебе хлеб, я накормлю тебя. Давай я положу к твоим ногам царства земные. Давай я подхвачу тебя, если ты будешь падать. И, собственно, это проблема цивилизации торгашей. Это цивилизация дьявола. Только на всех этапах до самого последнего периода доминации современного Запада люди находили в себе мужество и могущество, и достаточно внутренних обоснований, чтобы отвергнуть эти соблазны. Только последние века, последние столетия западной культуры вдруг человечество поддалось. И искушение было всегда. И вот эта идея: живи, не думая ни о ком, кроме себя, старайся достичь только своих индивидуальных целей, наслаждайся материальной жизнью. Все это существовало всегда, но было на периферии цивилизации. Как искушение, как соблазн, как подталкивание к бездне. И вот, человечество стояло против этого с опорой на свое духовное начало. То есть духовное начало говорило человеку: не верь этому, не поддавайся этому. И если мы видим, что дьявол искушал самого Христа, Христос, также Бог – и то столкнулся с этим искушением. И он преодолел его.

Григорий Азаренок:

Время героев наступило. Время подвижников. Простых людей, которые идут под пули. Время силы. Время страданий, ибо и Христос страдал. СВО – это восстание героев против тотальной доминации торговцев.

Александр Дугин:

Героев оказалось гораздо больше, чем торгаши думали лет 30 назад, когда они провозгласили свой однополярный момент. Но, конечно, герой – на то и герой, что он носитель трагического мировоззрения. Он не ищет земного комфорта, он ищет величие, он ищет судьбы, он ищет боли, он ищет страдания. Потому что в этом смысл героя. Он через страдания преображается. И это христианские истины: без страдания, без сострадания, без любви к другому, без жертвы, без того, чтобы класть жизнь свою за други свая, нет христианина. То есть в этом смысле христианская цивилизация тоже героическая. По-другому, нежели античная, но все равно именно героическая. И сейчас, конечно, в СВО речь идет не только о решении каких-то приграничных вопросов, перехода тех или иных территорий под тот или иной контроль. Речь гораздо более глубока. И как раз вы верно совершенно определили ее. Это восстание героев против тотальной доминации торговцев.

Григорий Азаренок:

И не зря Батька так жестко сейчас говорит со своими чиновниками и управленцами. Мы живем в мире турбулентности, если говорить по-научному. Может закачать до похмельного кладбища. Но нужно выстоять. Выдержать. И спасем страну. Так говорит Президент. И говорит жестко. Жесткость в поведении наших лидеров полностью оправдана