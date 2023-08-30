Сфера образования на жёстком контроле Президента. Оцениваем подготовку к учебному году на примере брестских школ и садов

Новости Беларуси. В Бресте к новому учебному году откроют новый детский сад. Он решит проблему шаговой доступности для одного из самых крупных и молодых районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безопасность, доступность и материально-техническое состояние учреждений образования – вопросы, которые поднял и взял на личный контроль глава государства. Болевые точки выявили контролирующие органы, до 1 сентября поручено недостатки устранить. Кадры, подходы и то, на чем Беларусь не экономит – репортаж Кристины Протосовицкой.

Сфера образования в последнее время на жестком контроле правительства, Администрации Президента и самого Александра Лукашенко. Неразбериха со сдачей централизованного экзамена стала отправной точкой, однако в ходе проверок недоработки выявили на всех этапах обучения, в том числе дошкольного. Ряд учреждений в 2023 году закрыли из-за несоответствия требованиям, но не для всех подобные меры стали поводом провести работу над ошибками. Генпрокуратура озвучила ряд проблем: безопасность на прилегающих к школам и садам территориях, пожарная безопасность, подвоз учащихся. Президент акцентировал внимание и на других нюансах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня также интересует, как обстоят дела с организацией питания и безопасных условий пребывания детей в детских садах и школах. Это очень важно. Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема.

Недавно в Беларуси провели пилотный проект с апробацией новых принципов организации школьного питания. Разработано более 300 блюд, материально-техническая база пищеблоков проходит модернизацию. Как отметил глава государства, новации – это хорошо, но порядок следует навести в первую очередь на базовом уровне. Вопрос питания должен быть разрешен раз и навсегда.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Начинать с чистого листа всегда проще. Учесть все требования в безопасности питания. Это пищеблок одного из детских садов в Бресте, который готовится к открытию.

Уже с 1 сентября детский сад начнут посещать 350 ребят. При строительстве и наполнении старались учесть все. Группы с игровой и спальней, санузлами и маленькой кухней с водонагревателем. Пищу на этажи можно доставлять специальным подъемником. Малейшие детали – от цвета стен до комплектации мебели – выбирались под присмотром заведующей с 18-летним стажем.

Людмила Лось, заведующая детским садом № 8 Бреста:

Детский сад соответствует всем санитарным требованиям и современным. Детям здесь будет очень интересно. Следует отметить, что наша страна, наше руководство не экономит на детях. Дети превыше всего – их развитие, их питание в том числе. В распоряжении ребят – спортивный и танцевальный залы, а также изостудия, компьютерная игровая комната, сенсорная комната для снятия напряжения, а еще кабинет для работы с родителями. Три группы рассчитаны под особые нужды детей с особенностями.

Людмила Лось:

На данный момент в детском саду кипит работа. Рабочие закрепляют спортивный инвентарь, гимнастические стенки. Завезено новейшее спортивное оборудование для наших детей. Наводим последние штрихи. Штат нового сада укомплектован на 92 %. Всем коллективом наводят порядок и уют. В Брестской области на работу в этом году выйдут 570 молодых специалистов, более сотни из них – специалисты дошкольного образования. Впрочем, на работу рвутся и студенты-старшекурсники.

Елизавета Горбацевич, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:

Я живу через дом, получается, что для меня всегда это было интересно – детский садик. Есть желание – почему нет? Новый детский сад вырос в одном из самых густонаселенных и молодых районов Бреста, в заречной части проживают свыше 100 тысяч человек. Еще один аналогичный сад строят по улице Рябиновой.

Анастасия Милош, жительница Бреста:

Очень даже будет востребован – посмотрите, кругом столько малышей, деток. Многодетный район. Этот садик очень даже будет востребован. Посмотрите, какой красивый, замечательно просто. Глаз радуется. Эта часть города застраивается большими темпами, а потому самой большой школы на 1,5 тысячи мест уже недостаточно, ее посещает почти в два раза больше детей. В планах – строительство еще одной.

Андрей Филанович, глава Московской администрации Бреста:

В этом же районе, совсем рядом, через дорогу проектируется школа на 1 020 мест, которая является своевременной, актуальной. Стадия проектирования идет. Если все хорошо, то в следующем году возможно начало строительства.

В Брестской области практически треть бюджета направляется на сферу образования. В 2023 году 50 % школ присоединится к проекту по обновленному питанию – для этого закупят свыше тысячи единиц нового оборудования на сумму 5 миллионов рублей. В преддверии этого учебного года на строительство школ и детских садов направили порядка 40 миллионов рублей, а на ремонты – свыше 34. Готовность – на контроле.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Да, были выявлены недостатки. Мы их прекрасно понимаем. Двигаемся вперед. Конечно, они будут устранены. Практически на 90 и более процентов они уже устранены. Для этого все есть: финансы, строители, строительные материалы, желание. Мы должны обеспечить полноценный образовательный процесс к 1 сентября.