Азарёнок: «Смута, разруха, ад, кровь, смерть. Заготовили безумные сценаристы это и для нас. Но просчитались»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

13 священников Украинской православной церкви лишены украинского гражданства. Указ об этом предтеча Антихриста Зеля подписал в День Рождества Христова. Страшное кощунство. Лавру, великую святыню, осквернили раскольники. Батюшек убивают, терроризируют, преследуют, мучают. Бесоподобные нелюди, слуги дьявола – вот их лицо (подробности в видеоматериале). И здесь нет уже ничего потаенного. Люди с черными нимбами. И у нас еще находятся некие священнослужители, которые молятся о них. Они охали и ахали из-за якобы каких-то побитых у нас два года назад. А разгула сатанизма там видеть не хотят. Впрочем, стоит лишь снять рясу – и сразу все понятно.

После службы служил молебен. Помолиться за воинов Украины – я так и прочитал. После молебна ко мне подошел человек, которому не понравилось, был возмущен. Да, действительно, мы как священнослужители не имеем права занимать чью-либо сторону. Мы должны быть в полном нейтралитете, молиться должны в первую очередь за мир.

Григорий Азаренок:

Но таких единицы. А вся наша святая церковь праздновала приход Спасителя. И по-новому звучит слово Катехон. Удерживающий. Наш Президент. Тот, кто удержал нашу страну от сползания в этот ад. Он был со своим народом. И все вместе молились за мир. За мир и созидание. Свято-Елисаветинский монастырь. Оплот православия нашей столицы. И в этот день Богомладенец был там и благословлял белорусского лидера.

И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать: «Мы с Россией». Это действительно по-православному и за эту правду, за то, что вы не ищете каких-то непонятных (а в политике этого много) ходов, а говорите все, что у вас на сердце. И Бог слышит вас, и Бог помогает вам, и будет помогать. И мы всегда будем с вами.

Григорий Азаренок:

Сравните это благочестие, это добро, эту любовь с тем, что рассказано в мемуарах принца Гарри. Вся их династическая элитка – это наркотики, содомиты, страшные ритуалы. И это только верхушка. Престарелые олигархи, педофилы и каннибалы правят бал. Пересмотрите Стенли Кубрика и подумайте, почему он вдруг внезапно умер. В 2013 году привозили дары волхвов. В Минск, Киев и Москву. И зафиксированы случаи беснования возле святыни. Нечестивые проявлялись. Меньше всего в нашей столице. Чуть побольше в Москве. Ну а в Киеве это было массовым явлением. И очень скоро они заскачут свой кровавый танец на Майдане. Смута, разруха, ад, кровь, смерть. Заготовили безумные сценаристы это и для нас. Но просчитались. Не на того напали.

Вчера очень проникновенные слова о волхвах написал Александр Дугин: «Огонь почти потух, но кто-то в самой глубокой ночи остается ему верен. И когда уже все потеряно, на небе наконец-то зажигается волшебная танцующая звезда. И они послушно деловито собираются и идут вслед за ней. Как ни в чем не бывало. После тысячелетнего черного отчаяния. И никто из них не говорит: «это должно быть симулякр, просто огни святого Эльма, нам померещилось». Они способны отличить истину от подделки. Мельхиор, собирайся... Уже иду, Валтасар».