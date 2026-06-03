Объединить потенциалы стран БРИКС в научной сфере – эта инициатива Минска прозвучала сегодня.
В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум.
Мир, который открылся перед нами после публикации файлов Эпштейна, – это мы подозревали что-то в таком духе, но это даже для нас неожиданность. А для других, я думаю, вообще.
Та бездна, которая разверзлась сейчас после публикации файлов Эпштейна, я даже не знаю, как на нее реагировать.
Сейчас мы стоим на пороге самого, пожалуй, решительного, может быть, поворота. Это война, которую мы осознаем все больше и больше как священную войну с западной цивилизацией, войну с современным миром. Она открывает нам глаза на то, чем мы сами являемся. Это уникальный момент.
То есть их однополярная версия и в глобалистской модели, и в трампийском, таком прямом, жестком буллинге, что называется, американском, – все это не дает никаких результатов.
Беларусь – это зримый пример того, что укрепление России как полюса не идет в ущерб тем государствам или тем территориям, тем цивилизационным полям, которые являются промежуточными.
Если ты так, воин, русский воин на передовой, можешь смотреть в лицо смерти, значит, мы все можем.
Вера в свой народ, вера в самих себя, вера в государство, вера в нашу религию, в нашу традицию, в нашу цивилизацию – вот это движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко.
Но это очень тонкий момент, а, конечно, большинство людей должно быть от Запада, от его технологий, от его идеологии, от его предметов и идей, потому что идеи существуют подчас через предметы, они входят в предметы и потом распаковываются, когда мы начинаем их, ничего не подозревая, потреблять.
Запад соблазняет. Запад растворяет. Запад говорит: «Давай будь как я». Запад нас перемалывает, и мы, утрачивая нашу собственную идентичность, просто в погоне за теми же технологиями, теми же новыми стратегиями, мы оказываемся заложниками этой страшной силы, по сути дела, «антихристовой цивилизации».
«Европа сейчас делает самоубийственное движение: она хочет действительно воевать с нами напрямую», – сказал он.
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