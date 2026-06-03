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Новости по тегу #Александр Дугин

20 тыс. участников, 130 стран – 3 июня стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум
03 июня 2026 16:56

20 тыс. участников, 130 стран – 3 июня стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум

Дугин: у России с 90-х годов не было такого надежного друга, как Лукашенко
03 июня 2026 13:42

Дугин: у России с 90-х годов не было такого надежного друга, как Лукашенко

Дугин: Путин и Лукашенко сегодня оказываются духовными фигурами
04 февраля 2026 20:36

Дугин: Путин и Лукашенко сегодня оказываются духовными фигурами

Дугин про дело Эпштейна: «Открылся ад. Америка, Запад – это ад. Это уже теперь не метафора»
04 февраля 2026 19:33

Дугин про дело Эпштейна: «Открылся ад. Америка, Запад – это ад. Это уже теперь не метафора»

Дугин про СВО: чем больше мы осознаем, что это священная война, тем больше осознаем, кто мы есть.
04 сентября 2025 20:40

Дугин про СВО: чем больше мы осознаем, что это священная война, тем больше осознаем, кто мы есть.

Дугин о саммите в Пекине: we've done them! Мы их сделали! Им, Западу, конец
04 сентября 2025 19:25

Дугин о саммите в Пекине: we've done them! Мы их сделали! Им, Западу, конец

Дугин рассказал о роли Беларуси в многополярном мире
04 сентября 2025 18:20

Дугин рассказал о роли Беларуси в многополярном мире

Дугин о воинах СВО: если русский боец может смотреть в лицо смерти, значит, мы все так можем
12 июня 2025 19:37

Дугин о воинах СВО: если русский боец может смотреть в лицо смерти, значит, мы все так можем

Дугин: вера в свой народ, самих себя, нашу традицию – движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко
12 июня 2025 19:30

Дугин: вера в свой народ, самих себя, нашу традицию – движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко

Дугин: большинство людей должно быть от Запада освобождено и ограждено
12 июня 2025 19:21

Дугин: большинство людей должно быть от Запада освобождено и ограждено

Запад соблазняет, растворяет, говорит: «Будь как я» – Дугин
12 июня 2025 19:14

Запад соблазняет, растворяет, говорит: «Будь как я» – Дугин

Дугин: Европа хочет воевать с РФ напрямую
07 апреля 2025 14:22

Дугин: Европа хочет воевать с РФ напрямую