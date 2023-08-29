Прямой эфир

Гигин о Лукашенко: великий государственный деятель тем и отличается от однодневок, у него ядерная воля

29 августа 2023 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим исторические процессы, ЧВК «Вагнер» и летопись возрождения. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, военный корреспондент Аким Апачев и журналист, медиа-менеджер, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Григорий Азаренок, СТВ:
Любое решение, любое действие, любое движение – это всегда результат выбора и воли. Мы уже с вами на берегу Азовского моря, в Бердянске, обсуждали, рассуждали. Казалось бы, уже вектор поведения Президента был задан внешними обстоятельствами. Но вот все так делают. Ну, возьми и ты так в ковид сделай, и все будет у тебя хорошо. А вот он ломает эту систему. Воля Александра Лукашенко – это сейчас наш стратегический, как ядерное оружие, фактор?

Гигин о Лукашенко: великий государственный деятель тем и отличается от однодневок, у него ядерная воля-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Это ядерная воля, я бы так сказал, и это правильно. Великий государственный деятель тем и отличается от этих однодневок, которых мы наблюдаем. И с грустью на самом деле наблюдаем. Ничего здесь хорошего нет, в Западной Европе, все эти макроны, шольцы бесконечные. Уже люди, специалисты не могут даже вспомнить, кто премьер-министром Великобритании был. Вот эти однодневки, измельчание политических деятелей – это же тоже не просто так. Это политика, это отрицательный отбор, который там происходил. Они шаблонно действуют.

Великий государственный деятель где-то действует вопреки правилам, и это определяет его место в истории, его место в политической жизни. Любой политический деятель, гениальный полководец, художник, писатель – слушайте, мы вспоминали Тютчева, давайте Достоевского возьмем. Вот, Достоевский. Он бы пришел, научился как писать, сел бы и по шаблонам...

Григорий Азаренок:
Очень хороший пример. Казалось бы, вектор задан. Ну будь как Чернышевский, революционный писатель.

Вадим Гигин:
Да любой – будь ты как Тютчев, Тургенев. Это смешно!

Григорий Азаренок:
А он вопреки всему, вопреки тенденциям и моде...

Гигин о Лукашенко: великий государственный деятель тем и отличается от однодневок, у него ядерная воля-4

Вадим Гигин:
А политика – это такое же творчество, это не ремесло. Бывают политики-ремесленники? Да, бывают. Макрона возьмите. Есть хорошие политики-ремесленники. Меркель – это прекрасный политик-ремесленник, но не талантливый.

Читайте также:

Получив помощь, люди плакали. Азаренок и Гигин обсудили поездки в Донбасс – вот что их поразило

Вадим Гигин: «Суверенная Беларусь – это Беларусь лукашенковская. И мы гордимся этим»

Гигин: действия якобы политического протеста, а на самом деле деструктивные, будут очень быстро пресекаться

# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1500 экспонатов из разных эпох можно увидеть в минском школьном музее. Показываем самые впечатляющие
29 августа 2023 18:20

1500 экспонатов из разных эпох можно увидеть в минском школьном музее. Показываем самые впечатляющие

Получив помощь, люди плакали. Азарёнок и Гигин обсудили поездки в Донбасс – вот что их поразило
29 августа 2023 18:01

Получив помощь, люди плакали. Азарёнок и Гигин обсудили поездки в Донбасс – вот что их поразило

Где потрогать гигантскую улитку и попробовать деликатес на вкус? Нашли крутой парк недалеко от Минска
29 августа 2023 17:52

Где потрогать гигантскую улитку и попробовать деликатес на вкус? Нашли крутой парк недалеко от Минска