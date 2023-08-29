Гигин о Лукашенко: великий государственный деятель тем и отличается от однодневок, у него ядерная воля

Григорий Азаренок, СТВ: Любое решение, любое действие, любое движение – это всегда результат выбора и воли. Мы уже с вами на берегу Азовского моря, в Бердянске, обсуждали, рассуждали. Казалось бы, уже вектор поведения Президента был задан внешними обстоятельствами. Но вот все так делают. Ну, возьми и ты так в ковид сделай, и все будет у тебя хорошо. А вот он ломает эту систему. Воля Александра Лукашенко – это сейчас наш стратегический, как ядерное оружие, фактор?

Проект «Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим исторические процессы, ЧВК «Вагнер» и летопись возрождения. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, военный корреспондент Аким Апачев и журналист, медиа-менеджер, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Это ядерная воля, я бы так сказал, и это правильно. Великий государственный деятель тем и отличается от этих однодневок, которых мы наблюдаем. И с грустью на самом деле наблюдаем. Ничего здесь хорошего нет, в Западной Европе, все эти макроны, шольцы бесконечные. Уже люди, специалисты не могут даже вспомнить, кто премьер-министром Великобритании был. Вот эти однодневки, измельчание политических деятелей – это же тоже не просто так. Это политика, это отрицательный отбор, который там происходил. Они шаблонно действуют.

Великий государственный деятель где-то действует вопреки правилам, и это определяет его место в истории, его место в политической жизни. Любой политический деятель, гениальный полководец, художник, писатель – слушайте, мы вспоминали Тютчева, давайте Достоевского возьмем. Вот, Достоевский. Он бы пришел, научился как писать, сел бы и по шаблонам...

Григорий Азаренок:

Очень хороший пример. Казалось бы, вектор задан. Ну будь как Чернышевский, революционный писатель.

Вадим Гигин:

Да любой – будь ты как Тютчев, Тургенев. Это смешно!

Григорий Азаренок:

А он вопреки всему, вопреки тенденциям и моде...