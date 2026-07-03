Школьный автобус «Неман» – Римашевский рассказал о новинке Минского завода колесных тягачей

На интерактивной площадке представлено воплощение лейтмотива белорусской военно-политической стратегии страны о мирных планах и военных возможностях. Новинка от оборонного предприятия – школьный автобус «Неман». Модель на собственном шасси предназначена для безопасной и комфортной перевозки детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая: Алексей Иванович, здравствуйте. С праздником! Как говорит Главнокомандующий – мы за мир и созидание. Автобус «Неман» – яркое тому подтверждение. Как сегодня налажено это производство? Насколько оно актуальное? Какую еще гражданскую технику вы выпускаете и проектируете?

Алексей Римашевский, генеральный директор Минского завода колесных тягачей: Минский завод колесных тягачей традиционно занимался не только продукцией для оборонного комплекса, но и для гражданских направлений. Одно из направлений – это создание пассажирской техники, это линейка автобусов. Последняя из моделей – это автобус, специализированный для перевозки школьников. Он специально для этого проходил все виды испытаний, сертифицирован, оснащен всем необходимым. Это достаточно строгие требования для перевозки детей – это прежде всего безопасность.

Сергей Прохоров, ведущий:

Расскажите подробнее про технические нюансы: комфорт, безопасность, может, экономичность, может быть, есть возможность альтернативных видов топлива?

Алексей Римашевский:

Конечно. Техника школьная создана на базе нашего стандартного шасси, но с особенностями для перевозки школьников. Здесь 28 маленьких пассажиров перевозятся на сиденьях, оснащенных четырехточечными ремнями безопасности. И два сопровождающих взрослых – с трехточечными ремнями безопасности. На каждом ряду установлена кнопка экстренной остановки, то есть вызова водителя. У водителя на панели загорается индикация, что кто-то из пассажиров затребовал остановку.

Также автобус оснащен специальными подножками. Для того чтобы высота подъема для маленьких пассажиров была не более 250 миллиметров. Чтобы им было комфортно забираться в салон. Также, как мы видим, специальная краска автобуса – желтого цвета, специальные надписи, что везут детей, ограничение скорости, скорость ограничена электроникой на 60 километров в час. Также автобус оснащен маячками спереди и сзади, для того чтобы все участники движения видели, что этот транспорт перевозит маленьких пассажиров.