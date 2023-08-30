Оборудование, которому нет аналогов. Какими новшествами удивит модернизированный главный корпус БГУ?

Новости Беларуси. Строительный и научный апгрейд. В преддверии начала учебного года в БГУ торжественно открыли модернизированный главный корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно университет отметил свой 100-летний юбилей. Обновление зданий старейшего вуза страны и его прилегающей территории проходит постепенно. Это второй этап. Очень важный в плане оснащения научных лабораторий. В них установили оборудование, которому нет аналогов. Анастасия Ярощик-Корниенко о том, как технические новации уже окрыляют студентов на новые исследования.

Третьекурсники математического факультета приехали в БГУ только после летних каникул. И сами не понимают: не то уже подзабыли, как выглядят родные учебные стены, не то альма-матер встречает значительно похорошевшей.

Ярослав Сахечидзе, студент БГУ:

Конечно, преобразовался: пришел, а здесь и ремонт сделали и сейчас будут открывать новый корпус соединенных факультетов. Это всегда очень хорошее событие, очень долго ждали.

Обновление зданий старейшего вуза страны и его близлежащей территории проходит постепенно. Первый этап был завершен в 2001 году. Это вторая очередь. Она включает реконструкцию и капитальный ремонт главного корпуса, примыкающего к нему физического факультета. Работы завершили как раз к старту учебного года.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Хотел бы пожелать тем первокурсникам, которые переступят порог учебных комнат, научных лабораторий, четко понимать, что государство делает для них все возможное – теперь дело за ними. За определением своей миссии (зачем я здесь оказался), за постановкой целей, тех горизонтов, которые нужно обязательно достичь с тем, чтобы развить себя, факультеты и университет. И способствовать прославлению страны.

Едва успели перерезать символичную ленту – сразу изучать аудитории. Три года понадобилось строителям, чтобы придать кабинетам современный лоск. И ведь дело не только в самих стенах. Сюда въедут основные брендовые факультеты: физический, прикладной математики и информатики. Те драйверы, которые помогают создавать уникальные продукты: от космоса до медицины.

Потому для научной базы так важно прежде всего оснащение лабораторий. После апгрейда их не узнать. Некоторое оборудование, созданное белорусскими учеными, и вовсе не имеет аналогов.

Специально для наших физиков изготовлены оптические столы. Сами на факультете создали лазерный пинцет. Говоря простыми словами, это бесконтактный метод. Он позволяет дистанционно управлять микрообъектами даже через прозрачное препятствие, например, стекло. Новые возможности окрыляют на новые исследования.

Те микроскопы, которые были доступны раньше, безусловно, обладали меньшей разрешающей способностью и что самое немаловажное – менее качественной оптикой. То есть мы могли видеть не столь глубоко и не так ясно.

Глядя на новые интерьеры, не верится: БГУ недавно отметил 100 лет. И даже в Великую Отечественную войну университет продолжал работать в Подмосковье. Торжественная закладка нынешнего главного корпуса состоялась 2 июля 1958 года. Фасад выполнен в стилистике архитектуры Дома правительства.

Сегодня главный корпус – символичное воплощение традиций БГУ. Это не просто вуз, а история и будущее страны. Заявил Президент на совещании по актуальным вопросам деятельности вуза. Это был большой разговор в целом о том, что происходит в высшей школе. Лукашенко в БГУ: до меня доходит информация о процессах, происходящих в вузе, и они меня настораживают.

Вуз стал олицетворением научной и производственной мощи современной Беларуси. Таковы традиции старейшего университета – на фундаменте истории быть всегда в тренде технологий.

Юрий Харин, директор научно-исследовательского института прикладных проблем математики и информатики БГУ:

Что хорошо в университете, что наука связана с учебным процессом. Вот у нас известная сейчас проблема: как найти молодежь? Ну, вот мы молодежь берем с младших курсов, привлекаем и из них строим своих сотрудников. В БГУ торжественно открыли главный корпус после трехлетнего ремонта. Читайте здесь.