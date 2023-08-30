Лазаревич поздравила гандболистов Минска: «Хорошие результаты дают толчок отдавать детей на этот вид спорта»

Новости Беларуси. Поздравления от руководства города и именитых спортсменов, награждение лучших тренеров и учащихся. Торжественная линейка в преддверии 1 сентября прошла в детско-юношеской спортивной школе по гандболу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Восемнадцать лучших ребят получили грамоты и благодарности. Несмотря на юный возраст они уже успели завоевать призовые места на различных турнирах, в том числе за рубежом. Наградили и тренеров, которые растят будущих чемпионов.

Иван Кирюшкин, учащийся ДЮСШ по гандболу имени С.П. Мироновича:

Я могу похвастаться своими достижениями: в прошлом году мы получили первое место в Питере, второе на ZUBR CUP, были в Щучине.

Сегодня школа имени Мироновича – основная кузница спортивных гандбольных кадров. К слову, на II Играх стран СНГ наша сборная показала лучший результат. Половина игроков команды учились именно здесь.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Хорошие результаты спортивные дают толчок отдавать родителям детей на этот вид спорта. И самое классное, что в этом году мы набрали девчонок, и что у нас в Минске девочки тоже будут заниматься таким замечательным видом спорта. Я уверена, что в этом году у нас будет хороший сезон и все, что необходимо от нас мы обязательно поддержим, поможем и сподвигнем их на дальнейшие победы.