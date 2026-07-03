Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости

Юрий Царев, ведущий: Наша мирная, чистая, уютная и независимая Беларусь – это не подарок свыше. Это результат нашего с вами общего труда. И в этот праздничный день мы хотим пожелать нашей Родине только одного – мира и здоровья, процветания.

Юрий Царев:

Вопрос немножко риторический, потому что песня, которую мы услышим, она знаковая и для нашей страны, и для твоего творчества, и для души каждого белоруса. Она звучит как самый настоящий праздничный тост, как символ того, что у нас в душе, когда мы слышим название нашей страны. Что для тебя независимость нашей страны как для артистки и как для человека?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Ну, конечно же, для меня День независимости – это уникальная идентичность нашего народа, это наш собственный язык, это наша гордая национальность и возможность все это приумножать и делать нашу страну еще более шикарной. Дорогие друзья, процветания вам, всего самого наилучшего, живите под мирным небом нашей страны. И главным образом всегда помните, что нужно его сохранить. За Беларусь!