Соловьёв: «Лукашенко победил с автоматом в руках». В чём исторический феномен Президента?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Мое отношение к Президенту Беларуси, я многократно говорил, когда он взял сына и автомат – все.

– Это был для вас перелом?

– Конечно! Генерал Ермолов, детей за руки. Хотя говорят, что это легенда, у Ермолова было не так, другой возраст детей (сражение под Малоярославцем, когда он пошел, взял своих детей). А здесь-то все было так. Притом это была толпа, и Лукашенко не мог знать, что его ждет. И в отличие от Сальвадора Альенде, который принял смерть с автоматом в руках, Лукашенко победил с автоматом в руках. Потому что он показал, что готов пожертвовать собой и своей семьей, но за свою Родину он будет биться. И победит. И не Янукович, который, вежливо говоря, вел себя по отношению к России все знают как, но бежал в Россию. И требовал гарантий от Путина своей безопасности. Лукашенко показал, что он мужчина, это самое важное. Он воин. И для него судьба его Родины неразрывно связана с его личной судьбой.

Азаренок о Лукашенко: «Пойти против всего мира есть великое дерзновение. Пойти и только этим самым победить». Читайте здесь.

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