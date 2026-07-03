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«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены

03 июля 2026 08:51
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Юрий Царев, ведущий:
Свои дары белорусскому народу сегодня преподносят представители культуры. Наша страна удивительно богата талантами. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси. 

«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены-2

Александр Меженный, ведущий:
Наша белорусская сцена – намоленная, сцена очень известная. Работать на этой сцене, что это такое для вас? 

Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси:
Это большая честь, большая ответственность, потому что у нас фантастическая публика, которая действительно разбирается в искусстве. Вот все поклонники, которые посещают наш театр, всем сердцем их люблю, потому что будь то опера, будь то балет. Сцена потрясающая, сцена масштабная. То есть действительно в постсоветском пространстве это наш Большой, Большой театр России, Мариинский театр и новые сцены, М-2, также Новосибирский театр. Эти сцены приблизительно одинакового размера. 

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«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены-4

Дмитрий Шабетя:
Конечно, на ней выступать это большая честь, потому что мой педагог – Эдуард Иванович Пелагейченко – был долгое время ведущим тенором Республики Беларусь. И, конечно, после великих мэтров выходить на такую сцену – это большая честь. На этой сцене выступали потрясающие люди. У нас Мария Гулегина начинала, знаменитая оперная певица, которая известна на весь мир. На ней стояли такие люди, после которых ты должен тоже там стоять и показывать себя достойно.

Подробности в видео.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Дмитрий Шабетя # Культура Беларуси

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