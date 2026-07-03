«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены

Юрий Царев, ведущий:
Свои дары белорусскому народу сегодня преподносят представители культуры. Наша страна удивительно богата талантами.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси.
Юрий Царев, ведущий:
Свои дары белорусскому народу сегодня преподносят представители культуры. Наша страна удивительно богата талантами.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси.
Александр Меженный, ведущий:
Наша белорусская сцена – намоленная, сцена очень известная. Работать на этой сцене, что это такое для вас?
Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси:
Это большая честь, большая ответственность, потому что у нас фантастическая публика, которая действительно разбирается в искусстве. Вот все поклонники, которые посещают наш театр, всем сердцем их люблю, потому что будь то опера, будь то балет. Сцена потрясающая, сцена масштабная. То есть действительно в постсоветском пространстве это наш Большой, Большой театр России, Мариинский театр и новые сцены, М-2, также Новосибирский театр. Эти сцены приблизительно одинакового размера.
Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра».
Дмитрий Шабетя:
Конечно, на ней выступать это большая честь, потому что мой педагог – Эдуард Иванович Пелагейченко – был долгое время ведущим тенором Республики Беларусь. И, конечно, после великих мэтров выходить на такую сцену – это большая честь. На этой сцене выступали потрясающие люди. У нас Мария Гулегина начинала, знаменитая оперная певица, которая известна на весь мир. На ней стояли такие люди, после которых ты должен тоже там стоять и показывать себя достойно.
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