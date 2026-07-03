«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены

Александр Меженный, ведущий:

Наша белорусская сцена – намоленная, сцена очень известная. Работать на этой сцене, что это такое для вас?

Дмитрий Шабетя, солист оперы Большого театра Беларуси:

Это большая честь, большая ответственность, потому что у нас фантастическая публика, которая действительно разбирается в искусстве. Вот все поклонники, которые посещают наш театр, всем сердцем их люблю, потому что будь то опера, будь то балет. Сцена потрясающая, сцена масштабная. То есть действительно в постсоветском пространстве это наш Большой, Большой театр России, Мариинский театр и новые сцены, М-2, также Новосибирский театр. Эти сцены приблизительно одинакового размера.