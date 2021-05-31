Артём Сикорский: «Все эти политические эмоции пройдут. О людях надо думать»

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Почему аэропорт в Гродно не мог принять Boeing Ryanair? Рассказал директор Департамента по авиации Алена Сырова, СТВ:

Артем Игоревич, ICAO до 25 июня должны предоставить промежуточные итоги расследования этой ситуации. Как вы думаете, существенно это поменяет ситуацию или нет?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Виновник изменится? Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы ответим, что такое вообще санкции, если брать авиацию. Формально это просто рейдерский захват рынка и бизнеса. В этой истории много белых пятен. Собрали всё, что известно о посадке Ryanair в Минске, в один материал Кирилл Казаков:

Просто отжали у Belavia бизнес? Артем Сикорский:

Да. Посмотрите, Европа дала почувствовать себя в начале 2020 года европейской страной, что мы вас туда... Кирилл Казаков:

Причем здесь Belavia?

Артем Сикорский:

Это самый главный вопрос, который всех мучает. Извините, сбивали самолеты – почему-то страны не закрывали воздушное пространство. Алена Сырова:

Более того, над этими странами собираются летать и считают их более безопасными, чем нас. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пусть летают. Вадим Боровик, политолог:

Коллеги, мы с вами обсуждаем аспекты манипуляции в средствах массовой информации, предвзятого отношения к Belavia в контексте нормальной международной обстановки. Если мы это рассматриваем в контексте гибридной войны, то вам не нужно ожидать того, что боевые листки оппозиции будут давать вам достоверную информацию. Сегодня противно читать. Я беру Telegram-канал АТН – у них международные обстановки где-то далеко, в Беларуси ты узнаешь разные новости. Смотришь эти оппозиционные – кого выпустили, кого посадят. Алена Сырова:

Может быть, это их тактика – сбивать информационную повестку? Я тоже заметила, что открываешь новости, и в их Telegram-каналах что-то только негативное.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

У них нет вообще повестки, начиная с выборов, на выборах не было повестки, и дальше не просто нет. Людьми манипулируют спецслужбы, которые выстраивают и тактику, и стратегию. В том числе и ситуация с самолетом – это откровенная провокация. Каковы были цели этой провокации? На мой взгляд, их было несколько, в том числе для того, чтобы создать ситуацию перед встречей ЕС, встречей президентов. Это очень хороший инструментарий для оказания давления на Республику Беларусь. Ну, и мы получили негодяя, который вел эти Telegram-каналы. Тоже надо задуматься, насколько это... Вадим Боровик:

Почему они так взбаламутились из-за Путило? Он-то был координатором. Алена Сырова:

Протасевич. Путило еще на свободе. Вадим Боровик:

Скоро Путило здесь будет, пускай не расслабляется. Конечно, получал деньги, координировал – и все контакты. Сегодня ноутбук в КГБ и подруга его, которая «Черную книгу Беларуси» вела. Второе. Вот Некляев и еще с десяток этих чудаков давали интервью, что они говорили? Мы не видим повестки дня для того, чтобы белорусы вышли на улицы. И посмотрите, какое радостное было лицо у Тихановской, это единственный раз она заулыбалась за последнее время, когда с этим самолетом инцидент. Все. Она подумала, сейчас уже белорусы хлынут на улицы. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Коллеги, здесь иллюзий все-таки строить не надо. Мы и раньше говорили, что не видим повода, а нашелся повод. Поверьте, взорвать любую ситуацию в любом обществе, в любом государстве можно за полчаса. Поэтому иллюзий строить не надо. Надо проводить глубокий анализ – что происходит в нашем обществе, его выстраивать, все это в контексте конституционного строительства делать. Но упускать нельзя эти моменты. Алена Сырова:

Когда стала появляться информация, что авиакомпании начинают облетать Беларусь, параллельно появилась информация, что Россия не пускает самолеты, которые летят в обход Беларуси. Потом сказали, что это был чисто технический момент. Справедливо, нет?