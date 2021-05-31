Артём Сикорский: «Все эти политические эмоции пройдут. О людях надо думать»
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
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Алена Сырова, СТВ:
Артем Игоревич, ICAO до 25 июня должны предоставить промежуточные итоги расследования этой ситуации. Как вы думаете, существенно это поменяет ситуацию или нет?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Виновник изменится?
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы ответим, что такое вообще санкции, если брать авиацию. Формально это просто рейдерский захват рынка и бизнеса.
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Кирилл Казаков:
Просто отжали у Belavia бизнес?
Артем Сикорский:
Да. Посмотрите, Европа дала почувствовать себя в начале 2020 года европейской страной, что мы вас туда...
Кирилл Казаков:
Причем здесь Belavia?
Артем Сикорский:
Это самый главный вопрос, который всех мучает. Извините, сбивали самолеты – почему-то страны не закрывали воздушное пространство.
Алена Сырова:
Более того, над этими странами собираются летать и считают их более безопасными, чем нас.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Пусть летают.
Вадим Боровик, политолог:
Коллеги, мы с вами обсуждаем аспекты манипуляции в средствах массовой информации, предвзятого отношения к Belavia в контексте нормальной международной обстановки. Если мы это рассматриваем в контексте гибридной войны, то вам не нужно ожидать того, что боевые листки оппозиции будут давать вам достоверную информацию. Сегодня противно читать. Я беру Telegram-канал АТН – у них международные обстановки где-то далеко, в Беларуси ты узнаешь разные новости. Смотришь эти оппозиционные – кого выпустили, кого посадят.
Алена Сырова:
Может быть, это их тактика – сбивать информационную повестку? Я тоже заметила, что открываешь новости, и в их Telegram-каналах что-то только негативное.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
У них нет вообще повестки, начиная с выборов, на выборах не было повестки, и дальше не просто нет. Людьми манипулируют спецслужбы, которые выстраивают и тактику, и стратегию. В том числе и ситуация с самолетом – это откровенная провокация. Каковы были цели этой провокации? На мой взгляд, их было несколько, в том числе для того, чтобы создать ситуацию перед встречей ЕС, встречей президентов. Это очень хороший инструментарий для оказания давления на Республику Беларусь. Ну, и мы получили негодяя, который вел эти Telegram-каналы. Тоже надо задуматься, насколько это...
Вадим Боровик:
Почему они так взбаламутились из-за Путило? Он-то был координатором.
Алена Сырова:
Протасевич. Путило еще на свободе.
Вадим Боровик:
Скоро Путило здесь будет, пускай не расслабляется. Конечно, получал деньги, координировал – и все контакты. Сегодня ноутбук в КГБ и подруга его, которая «Черную книгу Беларуси» вела. Второе. Вот Некляев и еще с десяток этих чудаков давали интервью, что они говорили? Мы не видим повестки дня для того, чтобы белорусы вышли на улицы. И посмотрите, какое радостное было лицо у Тихановской, это единственный раз она заулыбалась за последнее время, когда с этим самолетом инцидент. Все. Она подумала, сейчас уже белорусы хлынут на улицы.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Коллеги, здесь иллюзий все-таки строить не надо. Мы и раньше говорили, что не видим повода, а нашелся повод. Поверьте, взорвать любую ситуацию в любом обществе, в любом государстве можно за полчаса. Поэтому иллюзий строить не надо. Надо проводить глубокий анализ – что происходит в нашем обществе, его выстраивать, все это в контексте конституционного строительства делать. Но упускать нельзя эти моменты.
Алена Сырова:
Когда стала появляться информация, что авиакомпании начинают облетать Беларусь, параллельно появилась информация, что Россия не пускает самолеты, которые летят в обход Беларуси. Потом сказали, что это был чисто технический момент. Справедливо, нет?
Артем Сикорский:
Да, это справедливо. Есть определенные процедурные вопросы – это основной маршрут и резервный. Если заявлен основной маршрут через Беларусь, то резервный не подтверждается, если нет особых на это оснований. Во-вторых, абсолютно неправильно нам и по-человечески просить каких-то санкций. Вы кого-то не пускаете, этих пускаете. Потому что на самолетах люди сидят. Политические эмоции все пройдут, о людях надо думать.
Алена Сырова:
Подождите, наш самолет. Который летел в Барселону, просто сделал несколько кругов и вернулся –2,5 часа.
Артем Сикорский:
Давайте не будем равняться на них. Не надо. Я еще на секунду верну вас к Belavia. Почему Belavia? Сказал очень хорошо один из бывших министров транспорта одного из соседних государств. Он говорит: посмотрите, у Belavia заканчивается третий этап модернизации флота, а у вас вагоны гниют. Тихо, без гвалта, без криков, скандалов, спокойно работали. Получили самолеты Embraer E2 с завода, новые 737-8 с завода и спокойно работали на этом рынке. При этом Беларусь превращалась в хаб. У нас из всего пассажиропотока, 5 миллионов, в 2019 году 30 % только было белорусов.