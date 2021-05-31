Почему аэропорт в Гродно не мог принять Boeing Ryanair? Рассказал директор Департамента по авиации

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
В этой истории много белых пятен. Собрали всё, что известно о посадке Ryanair в Минске, в один материал
Алена Сырова, СТВ:
Впервые с августа в интернете после экстренной посадки самолета Ryanair разгорелся прямо бум фейков. Артем Игоревич, как получается, что практически каждое заявление официального Минска, в том числе ваше как главы Департамента авиации, тут же пытаются опровергнуть? Недавний пример: вы вчера объяснили, по какой причине борт решили посадить именно в аэропорту «Минск», сказали о том, что в тот день не работал аэропорт Гродно. Тут же появилась информация о том, что из него совершали чартерный вылет. Чем вы это объясните?
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Конечно, не хочется каждый чих комментировать, но очень важно обратить внимание на правильные формулировки. Во-первых, не посадили, а командир воздушного судна в соответствии с международными правилами принял решение самостоятельно. Аналогично тому, как это было в Германии в это воскресенье. Во-вторых, то, что такие вопросы возникают, говорит о том, что делом занимается непрофессионал. Профессионал просто взял бы Сборник аэронавигационной информации Республики Беларусь, посмотрел режим работы областных аэропортов и сделал бы соответствующие выводы. Мы можем принимать те или иные борты вне регламента, в зависимости от расписания подстраивая смены. Но аэропорт – это же не только полоса и аэропортовые службы, это еще и таможня, и пограничники, которых тоже необходимо по определенному регламенту вызывать, чтобы они выполняли свои функции в аэропорту.
Алена Сырова:
Но из Гродно борт вылетел 23 мая?
Артем Сикорский:
Да, это был обычный чартерный рейс.
Алена Сырова:
Почему аэропорт Гродно не мог принять этот борт Ryanair?
Артем Сикорский:
Я еще раз повторюсь. Вы правильно говорите, надо внимательно...
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Просто для дилетанта это крайне серьезные вопросы.
Артем Сикорский:
Попытаюсь максимально просто. Когда воздушное судно входит на территорию Республики Беларусь, Национальный аэропорт Минск ему ближайший, и этот аэропорт у него во флайплане был запасным. Это принципиальная позиция. Этот ближайший по дистанции и во флайплане – запасной. Если бы изначально летчик по каким-то причинам не смог сесть в Вильнюсе, он мог бы запросить посадку и выполнил бы ее в Национальном аэропорту Минск. Поэтому здесь каких-то инсинуаций быть не может. Но когда он прошел трайвер с Барановичей, ситуация поменялась. Посмотрите, уже сколько дней прошло – нет расшифровки полетной информации.
Кирилл Казаков:
Такое впечатление, что об этом не хотят говорить.
Артем Сикорский:
Почему вы не начали снижение, действия, предусмотренные подготовкой к посадке?
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