Почему аэропорт в Гродно не мог принять Boeing Ryanair? Рассказал директор Департамента по авиации

Алена Сырова, СТВ:

Впервые с августа в интернете после экстренной посадки самолета Ryanair разгорелся прямо бум фейков. Артем Игоревич, как получается, что практически каждое заявление официального Минска, в том числе ваше как главы Департамента авиации, тут же пытаются опровергнуть? Недавний пример: вы вчера объяснили, по какой причине борт решили посадить именно в аэропорту «Минск», сказали о том, что в тот день не работал аэропорт Гродно. Тут же появилась информация о том, что из него совершали чартерный вылет. Чем вы это объясните?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Конечно, не хочется каждый чих комментировать, но очень важно обратить внимание на правильные формулировки. Во-первых, не посадили, а командир воздушного судна в соответствии с международными правилами принял решение самостоятельно. Аналогично тому, как это было в Германии в это воскресенье. Во-вторых, то, что такие вопросы возникают, говорит о том, что делом занимается непрофессионал. Профессионал просто взял бы Сборник аэронавигационной информации Республики Беларусь, посмотрел режим работы областных аэропортов и сделал бы соответствующие выводы. Мы можем принимать те или иные борты вне регламента, в зависимости от расписания подстраивая смены. Но аэропорт – это же не только полоса и аэропортовые службы, это еще и таможня, и пограничники, которых тоже необходимо по определенному регламенту вызывать, чтобы они выполняли свои функции в аэропорту.

Алена Сырова:

Но из Гродно борт вылетел 23 мая?