В 2025 году на сферу здравоохранения Минска выделено свыше 2,2 млрд рублей

В Минске на сферу здравоохранения в 2025 году затратят свыше 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Это самый крупный пункт расходов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом рассказал председатель Мингорсовета Артем Цуран в рамках празднования полувекового юбилея 24-й городской поликлиники спецмедосмотров. В честь знаковой даты здесь чествовали лучших работников медучреждения – руководителей, врачей, медсестер и санитаров. Грамоты и благодарности получили свыше 70 человек.

Ольга Калечиц, заведующая отделением по освидетельствованию водителей 24-й городской поликлиники спецмедосмотров: Наше учреждение действительно занимает ведущее место в здравоохранении по очень разным показателям – и финансовым, и экономическим. Но самое главное – это необходимость нашей работы в городе.

Ирина Жарикова, главный врач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров: Начинали мы с двух водительских комиссий, а сегодня у нас их шесть. Более того, мы начали развивать медосмотры дежурного контингента. Это детские сады, это школы, это кафе, рестораны. В программе «Наше здоровье», «Здоровье народа», конечно, мы очень актуальны, потому что мы проводим эти профилактические осмотры.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В бюджете города предусмотрены значительные средства, которые ежегодно увеличиваются по содержанию наших учреждений. Таким образом, мы совместно с медиками стоим на страже того, чтобы в учреждении здравоохранения наши медики могли вовремя оказать ту необходимую помощь.

Сейчас в медучреждении работают более 170 человек. Ежегодно в стенах 24-й поликлиники спецмедосмотров проходят освидетельствование почти 120 тысяч водителей.