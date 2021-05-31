Олег Гайдукевич: «Я даю 1750 долларов за привоз Латушко»

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Протасевич получает, расписку уже опубликовали, 1 200 евро только за один Telegram-канал. Сволочь, летит в Грецию отдыхать, на солнце греться, и говорит: выходите на улицу. Да они все такие. Вспомните этого Цепкало. Который, Ганди, говорит: у нас мирная революция. Сам чай пьет в кабинете у себя – выходите на улицу. Алена Сырова, СТВ:

А вы объявили о желании заплатить тем людям, которые привезут сюда Цепкало.