Олег Гайдукевич: «Я даю 1750 долларов за привоз Латушко»
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Протасевич получает, расписку уже опубликовали, 1 200 евро только за один Telegram-канал. Сволочь, летит в Грецию отдыхать, на солнце греться, и говорит: выходите на улицу. Да они все такие. Вспомните этого Цепкало. Который, Ганди, говорит: у нас мирная революция. Сам чай пьет в кабинете у себя – выходите на улицу.
Алена Сырова, СТВ:
А вы объявили о желании заплатить тем людям, которые привезут сюда Цепкало.
Олег Гайдукевич:
Да, я прочитал Цепкало, он сошел с ума, ему надо как-то на себя обратить внимание, никому не нужен, в Латвии сидит. Что делать? Все, в Латвии ты не интересен никому, ты не политик и в политике вас никогда не будет. Он написал: «Я даю 11 миллионов долларов за арест Лукашенко». Я посмеялся. Смешно просто, это же дикость. И я написал: я даю 1 750 за привоз Латушко. Предатель, интересно, надо привезти назад. Цепкало – 950 долларов, больше не надо, он ничего из себя не представляет. 350 долларов за Путило, потому что сам он ничего не решает, за ним спецслужбы. А за Тихановскую денег не дам, почему? Ее допрашивать бесполезно, она ничего не соображает в политике, это ноль. Но меня в партии раскритиковали, Высший совет. Мы договорились – только бензин сейчас оплатим. Это дорого, очень дорого.
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