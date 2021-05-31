«Надо наладить отношения, восстановить их». Депутат Сейма Латвии прокомментировал ситуацию с Беларусью

Артур Рубикс, депутат Сейма Латвии:

Транзит уже падает у нас, с каждым месяцем падает. Этому повлияло и перенаправление российских грузов не через латвийские порты, а в российские порты. Тут уже, сами понимаете, наш транзит очень сильно из-за этого пострадал. Информация уже прошла, что в прошлом году, по-моему, уже выставили на продажу часть подвижного состава по цене чуть ли не металлолома. Это и есть у нас сейчас такая реальность. Не думаю, что эта ситуация будет влиять как-то на улучшение всей ситуации по транзиту и экономическим каким-то связям. Но я думаю, что порох еще есть в пороховницах. То, что было раньше сделано, те предприятия, которые совместные, работают. И у нас есть ваши предприятия, и наши у вас есть предприятия, поэтому я думаю, какой-то задел, какое-то время мы сможем. Ну, будем стараться, за это время надо наладить отношения, восстановить их.

Со стороны Европы идет давление на белорусское руководство, чтобы поднять недовольство. Для чего вводятся санкции? Чтобы ухудшить жизнь простых граждан Беларуси. Раз простые граждане Беларуси будут чувствовать, что они чувствуют себя менее экономически благополучно, можно так сказать, и они сразу начинают возмущаться этой властью. Вот это, на мой взгляд, то, чего они добиваются – поднять. Если в прошлом году не получилось, оппозиция со своими 10, максимум 20 процентами электората, которые очень активные, протестовали. Насколько это законно – вы должны решать, потому что у вас свои законы, вы по ним и живете.