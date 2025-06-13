Первомайский район стал лучшим по созданию благоприятных условий для успешного развития бизнеса

Первомайский район столицы стал лучшим по созданию благоприятных условий для успешного развития бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги конкурса подвели на ХХII Ассамблее деловых кругов. В районе действуют более 16 тысяч субъектов хозяйствования. И один из основных показателей успешного развития бизнеса – это создание организациями новых рабочих мест. В Первомайском их было создано свыше 4 тысяч.

Инна Гунько, начальник управления экономики администрации Первомайского района:

По результатам опроса субъективных оценок индивидуальных предпринимателей, руководителей коммерческих организаций, который был проведен независимой Республиканской конфедерацией предпринимательства, в последний год наблюдается рост индекса делового оптимизма, который отражает в том числе положение экономики и бизнес-климата. Мы с удовлетворением отмечаем, что результаты работы администрации Первомайского района города Минска, которая создает для развития бизнеса благоприятные условия, оценены независимым республиканским бизнес-сообществом.

Конкурс проводится в нашей стране с 2008 года. В этот раз в нем приняли участие 143 региона Беларуси: это областные центры, города и все районы столицы.