«Эти два мотива прозрачные». Украинский политолог объяснил действия своей страны в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу « По существу » на СТВ представили эксперты и политики.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:

Украина с одной стороны пытается оказать давление на белорусское руководство такими своими решениями. С другой стороны идеализируется счастье западных стран, которые действуют аналогично в отношении Беларуси. Вот эти два мотива прозрачные, политический интерес тут очевиден, национального интереса тут очень мало, потому что такие решения, такого рода действия несут убытки и ущерб не только Беларуси, но и самой Украине.

Мне кажется, что в какой-то мере Беларусь стала заложником политической ситуации – общего противостояния между Россией и Западом. Поскольку все это происходило на фоне готовящегося саммита между США и Россией, встречи президентов Байдена и Путина. Мне кажется, что многие третьи страны, которые с опаской ожидают этого саммита, пытались или пытаются максимально эскалировать этот кризис, чтобы повлиять на повестку дня, атмосферу этого саммита, возможно даже ухудшить, скажем так, или отодвинуть проведение этого саммита на неопределимое будущее. Ведь обвинялась не только Беларусь, но и звучали однозначно попытки обвинить в этой ситуации Россию.