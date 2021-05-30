В этой истории много белых пятен. Собрали всё, что известно о посадке Ryanair в Минске, в один материал

Новости Беларуси. Всю неделю следим за развитием событий с самолетом Ryanair. Вынужденная посадка борта в Минске вызвала цепочку событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Так называемое прогрессивное сообщество на инцидент с бортом отреагировало предсказуемо – бойкоты нашего воздушного пространства, запреты на полеты (причем тут внезапно виноватой оказалась почему-то «Белавиа»), развороты самолетов, истории пассажиров, которые оказались заложниками ситуации и гадают, смогут вернуться домой или нет. Все это больше напоминает сцену из дешевого сериала. Алена Сырова не ограничилась изучением громких заголовков СМИ и поговорила с теми, кто был в тот день непосредственным участником событий.

Алена Сырова, корреспондент:

Не сказать, что самолеты каждый день совершают экстренные посадки, не долетая до аэропорта назначения. И все же история помнит подобные ситуации. Ведь в случае, если полет авиалайнера представляет угрозу безопасности авиаперевозок, любое государство может потребовать посадки самолета на своей территории. Право суверенитета воздушного пространства закрепили еще в прошлом веке, но, судя по реакции «прогрессивной общественности» на ситуацию с бортом Ryanair, летевшим в Вильнюс и приземлившимся в Минске, можно подумать, что Чикагскую конвенцию подписали на прошлой неделе.

Александр Акуленко, главный специалист отдела аэродромных стандартов и аэронавигации департамента по авиации:

Когда мы сравниваем две ситуации, то можно четко определить, что от момента входа в наше воздушное пространство и до момента принятия командиром экипажа решения о выполнении посадки в Национальном аэропорту Минск воздушного судна, истребителя в воздухе еще не было. Диспетчер об этом еще не знал. Командиру экипажа об этом не сообщалось. Единственная необходимость, возможно, был поднят этот истребитель только по той причине, что необходимо было, может быть, проконтролировать его дальнейший полет, чтобы обеспечить безопасность этого полета в нашем воздушном пространстве. Но самолет не поднимался ни для перехвата, ни для принуждения самолета к посадке.

Как бы не так. Взять хотя бы историю с задержанием борта президента Боливии Эво Моралеса в Вене в июле 2013-го. Тогда американские спецслужбы заподозрили, что в самолете первого лица Боливии может оказаться Эдвард Сноуден (человек, который работал на ЦРУ и публиковал секреты спецслужб США – за разглашение государственной тайны ему грозит до 30 лет заключения). Поэтому спецслужбы США надавили на своих коллег по НАТО в Европе, те закрыли воздушное пространство над некоторыми странами для боливийского борта номер один. Он вынужденно сел в Вене, сотрудники спецслужб его обыскали. Но сам факт того, что по чьему-то требованию задерживают самолет президента суверенного государства, должен был вызвать шквал международного осуждения. Но, видимо, когда речь заходит о США, правила могут меняться. К этому уже, кажется, привык весь мир.

Тем не менее фактически сразу, как стало известно о задержании человека, который по белорусским законам является преступником, в адрес белорусского руководства посыпались обвинения, мол, все это спланированная операция спецслужб. Президент Беларуси об инциденте с самолётом: ребята, вы нам льстите. Если это операция, то она прошла без сучка и задоринки Громче и раньше старших товарищей из Европы поспешили ввести санкции на полеты в/над/из Беларуси украинцы. Не потому ли, что в 2020 году спецслужбы наших южных соседей планировали спецоперацию? По замыслу борт с интересующими СБУ людьми должен быть лететь из Минска в Стамбул. Путь пролегал через территорию Украины, где самолет должны были посадить под каким-то предлогом и там уже прервать путешествие некоторых пассажиров. Но план провалился, произошла утечка информации.

На данный момент в истории с Ryanair довольно много белых пятен и домыслов. В новостных лентах нет интервью пилотов, заявлений компетентных органов, занятых расследованием ситуации, расшифровки самописцев. Зато есть заявления о санкциях и информация о бойкоте белорусского воздушного пространства. Все решения в ЕС были приняты в течение пары дней после инцидента. Такая оперативность со стороны еврочиновников наталкивает на определенные размышления. Александр Лукашенко: кому выгодно такое обострение? Важно сказать, что белорусская сторона сразу же предоставила всю информацию и СМИ, и ICAO, заявила о готовности сотрудничать со всеми комиссиями, чтобы расследовать ситуацию. Глава государства выступил с заявлением, подробно озвучил все нюансы, известные белорусской стороне об инциденте с Ryanair.