Александр Осенко: в программу «САСС уполномочен заявить» российские эксперты с удовольствием приезжают. Главное это закрепить

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Извините, что опять вернусь к 2020 году, но, помнится, тогда наши российские коллеги говорили: вот, вам следует делать так – советы давали, какие-то дельные, какие-то нет. Но интересно, что они убеждали нас в том, что у них так никогда не будет – они никогда не наступят на те же грабли. Прошло два года, и мы видим, что теми же средствами, которыми пользовались мы для того, чтобы достучаться. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цяпер яны вывучаюць наш досвед. Алена Сырова:

Да. Они пользуются.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Вопрос, мне кажется, не в том, что кто-то делает правильно, кто-то делает неправильно. Если мы партнеры, и мы в Союзном государстве, то если, к примеру, мы в коронавирус не закрываемся, то мне, как белорусскому журналисту, союзному журналисту, хотелось бы, услышав в репортаже коллег из Москвы и Питера, правильно-неправильно – это их дело, их редакционная политика, меня это не касается, я туда не полезу. Но чтобы у меня была возможность точно так же на все Союзное государство сказать: «Дорогие братья-россияне, мы делаем вот это. Мы уверены в том, что вот так правильно. Возможно, вы считаете иначе, у вас совершенно точно есть право, но мы вам рассказываем, что мы пошли этим путем, а пройдет время и мы посмотрим, кто из нас прав, друг у друга поучимся». Но чтобы у нас была возможность тоже сказать свое слово на том уровне, на котором говорят коллеги из Москвы, Питера и других городов. Алена Сырова:

Только тогда, в принципе, будет иметь смысл создание такой структуры, если у нас будет возможность.