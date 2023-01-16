Александр Осенко: в программу «САСС уполномочен заявить» российские эксперты с удовольствием приезжают. Главное это закрепить
Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Извините, что опять вернусь к 2020 году, но, помнится, тогда наши российские коллеги говорили: вот, вам следует делать так – советы давали, какие-то дельные, какие-то нет. Но интересно, что они убеждали нас в том, что у них так никогда не будет – они никогда не наступят на те же грабли. Прошло два года, и мы видим, что теми же средствами, которыми пользовались мы для того, чтобы достучаться.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Цяпер яны вывучаюць наш досвед.
Алена Сырова:
Да. Они пользуются.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Вопрос, мне кажется, не в том, что кто-то делает правильно, кто-то делает неправильно. Если мы партнеры, и мы в Союзном государстве, то если, к примеру, мы в коронавирус не закрываемся, то мне, как белорусскому журналисту, союзному журналисту, хотелось бы, услышав в репортаже коллег из Москвы и Питера, правильно-неправильно – это их дело, их редакционная политика, меня это не касается, я туда не полезу. Но чтобы у меня была возможность точно так же на все Союзное государство сказать: «Дорогие братья-россияне, мы делаем вот это. Мы уверены в том, что вот так правильно. Возможно, вы считаете иначе, у вас совершенно точно есть право, но мы вам рассказываем, что мы пошли этим путем, а пройдет время и мы посмотрим, кто из нас прав, друг у друга поучимся». Но чтобы у нас была возможность тоже сказать свое слово на том уровне, на котором говорят коллеги из Москвы, Питера и других городов.
Алена Сырова:
Только тогда, в принципе, будет иметь смысл создание такой структуры, если у нас будет возможность.
Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:
Если у нас будет возможность вещать на тех же телевизионных приемниках в той же Российской Федерации. Опять же, я повторюсь, в общедоступном пакете. То есть, когда переключает телеканалы или пускай это будет IPTV – любые среды. Все-таки пускай даже случайно наткнуться на телеканал Союзного государства и говорит: ну да, можно увидеть Игоря Тура, программу «По существу». Потому что я вижу, что в программу «САСС уполномочен заявить» российские эксперты с удовольствием уже приезжают на территорию Республики Беларусь. И участвуют в наших программах. Уже движение пошло в этом направлении. Теперь главное закрепить. Я так считаю, при решении союзного медиахолдинга один из пунктов может быть, чтобы можно было вещать телеканал в общедоступном мультиплексе на всей территории России.
Алена Сырова:
Кропотливая и очень нелегкая работа предстоит.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нам бы еще блогеров, которые вещали бы на союзную тематику. Потому что тот самый наш эксперт Константин Придыбайло, с которым мы хотели поговорить, он ведь на самом деле всегда говорил о том, что медиахолдинг союзный – это хорошо, но, скажем так, его позиция редакционная все равно не союзная, к сожалению.
Игорь Тур:
Иногда путается Союзное государство и ностальгия по Советскому Союзу, а это совершенно разный контент.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Перцов: мало кто знал в России, что Союзное государство есть – теперь это зазвучало совершенно иначе
Здоровая критика необходима даже партнерам. Когда Россия потеряла Украину – мнение Надежды Сасс
«Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура?