«Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Каким образом государственным СМИ вести себя в это время? Тем более что впереди у нас две электоральные кампании. Сначала выборы будут в парламент и местные советы. После – выборы Президента. И очень часто уже звучат такие лозунги, что, может быть, мы где-то перегибаем. Игорь, вопрос к тебе первый. Еще, наверное, в конце 2020 года говорили так: Азаренок – это очень жестко. Тур – это договороспособно. БТ – это такая правильная история, когда нужно понимать, как государство будет развиваться. На самом деле, может быть, такое у кого-то в головах и есть. Я просто знаю, что все государственные СМИ работают, скажем так, смотрят в одну сторону. А в связи с тем, что ты – один из тех, кому как бы говорят о том, что можно договороспособно разговаривать и убеждать других людей именно на том, что ты знаешь беглых, считаешь, что можешь искать компромисс. А Гриша, скажем, нет. Может быть, твоя позиция правильнее? Либо же нужно, чтобы были и первая, и вторая, и третья точка зрения?
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Моя логика, мне кажется, достаточно простая. Когда был 2020 год, первая его половина, август, то наше общество было наэлектризовано. Было больше электризации, тех, кто ядерно против государственной позиции. Потом была электризация тех, кто за действующую власть, за Александра Григорьевича. Таких людей было много. С течением времени поменялось ядро нашей аудитории. На мой субъективный взгляд, ядро аудитории государственных СМИ – это люди рациональные, здравомыслящие, не относящие себя к ни одной из сторон такого ярого информационного противодействия и войны. Соответственно, они хотят, на мой взгляд, видеть немного другую повестку.
Как раз таки созидание, где мы будем говорить о том, чего будем добиваться, какие мы ставим перед собой цели. Им уже давно, на мой взгляд, не так интересна, мягко говоря, вот эта вот грызня двух противоборствующих лагерей между собой. Соответственно, как любое вообще СМИ, мне кажется, телевидение, газета под запрос аудитории мы должны подстраиваться. А раз мы государственные, то мы должны это делать максимально быстро. На мой взгляд, когда Александр Григорьевич говорит, что пришло время для чего-то, я скажу честно, я уж не знаю, как еще должен сказать Президент, чтобы его слова наконец-то всеми были услышаны. Как человек, хайпанувший по-хорошему, на «мочилове» беглых, мне, конечно, субъективно было бы выгодно продолжать их всех мочить. Но мне кажется, что для нашего государства, для нашей вертикали власти и лично для Президента сейчас нужно другое. Созидание. Поэтому я с большим удовольствием, на мой взгляд, постарался переключиться на другую работу какое-то время назад.
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