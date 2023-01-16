«Поменялось ядро нашей аудитории». Почему ненавидеть беглых – больше не основная повестка у Игоря Тура?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Каким образом государственным СМИ вести себя в это время? Тем более что впереди у нас две электоральные кампании. Сначала выборы будут в парламент и местные советы. После – выборы Президента. И очень часто уже звучат такие лозунги, что, может быть, мы где-то перегибаем. Игорь, вопрос к тебе первый. Еще, наверное, в конце 2020 года говорили так: Азаренок – это очень жестко. Тур – это договороспособно. БТ – это такая правильная история, когда нужно понимать, как государство будет развиваться. На самом деле, может быть, такое у кого-то в головах и есть. Я просто знаю, что все государственные СМИ работают, скажем так, смотрят в одну сторону. А в связи с тем, что ты – один из тех, кому как бы говорят о том, что можно договороспособно разговаривать и убеждать других людей именно на том, что ты знаешь беглых, считаешь, что можешь искать компромисс. А Гриша, скажем, нет. Может быть, твоя позиция правильнее? Либо же нужно, чтобы были и первая, и вторая, и третья точка зрения?