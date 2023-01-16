Перцов: «Это не наши технологии». Почему иностранные платформы могут удалить наш контент без причины?

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

К сожалению, мы наблюдаем не только репрессии в отношении блогеров в тех странах, которые нам навязывали, что они эталоны демократии. Это и Прибалтика, и Польша, и Украина. Там вообще оппозиционных мнений не осталось ни в традиционных СМИ, ни в блогосфере, нигде. Это вырезали, и это считается нормальным, извините. Поймал себя на мысли, что мы впервые, разочаровавшись в этой сказке, которую нам долгие годы рассказывали, повернулись к своим, к своему, стали смотреть свое, доверять своему. Это на самом деле очень хороший и полезный процесс. Анонимность этих нетрадиционных СМИ уже показала себя, что это в основном вранье и манипуляции.

Но к той социологии, которую вы показали в начале программы, я хочу добавить, люди, когда отвечают, я так понимаю, это был телефонный опрос, они отвечают достаточно типично. Там 12 % – рост телевидения, если я помню, 10,8 % – рост доверия к традиционным государственным СМИ, но цифры, пиплометрия, у нас есть национальный медиаизмеритель, работающий по технологии kantar, показывает за прошлый год 16,4 % рост потребления телевизионного контента. Это колоссальные цифры, такого никто не может показать не то что на постсоветском пространстве, в мире вообще, чтобы было такое обращение. Телевидение стало интереснее не только тем авторским контентом, журналистикой, новостями, но и развлекательными проектами, которые появились. У нас уже миллионное смотрение в пике на каком-то развлекательном проекте – это уже норма. Миллион человек в стране одновременно смотрят, плюс еще отложенные просмотры, плюс еще ОТТ-платформы, где смотрят по запросу. Понимаете, на какие цифры мы вышли? И социология – это, может быть, подтверждение в меньшей степени, что мы наблюдаем по цифровым замерам, что происходит.