Перцов: мало кто знал в России, что Союзное государство есть – теперь это зазвучало совершенно иначе

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Послушайте, на «РИА Новости» запустили проект «Украина.ру». Вроде как про Украину. Ну и в чем проблема? Союзное тоже как бы. Это тоже история россиян об Украине. Запустит «Беларусь.ру».
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Это будет не холдинг, это будет не совместная тогда работа, а целиком контролируемая.
Кирилл Казаков:
Я понимаю заинтересованность белорусов в этом союзном холдинге. Я не очень понимаю заинтересованность россиян в этом холдинге.
Игорь Тур:
Я поддерживаю, я ее не вижу.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Чтобы услышать ответы, надо пригласить россиян.
Алена Сырова, СТВ:
Владимир Борисович, для наших зрителей просто приоткрою тайну. К сожалению, наш российский эксперт не смог выйти с нами на связь, но его мнение мы тоже очень хотели услышать.
Владимир Перцов:
Я совершенно точно могу сказать, это я услышал по выступлению коллег, что запрос по союзной тематике у российской аудитории очень большой. И вот тот пробел, вакуум, который заполняется ерундой – результат того, что холдинга не создано. Надеяться на то, что это будет коммерчески эффективный и прибыльный процесс тоже, наверное, не стоит, потому что это не коммерциализированный контент. Он непродаваемый по определению, но бороться за глаза, уши читателей, зрителей, слушателей того продукта, который будет, создавать нужно и запрос есть, он очень актуален.
Им интересна Беларусь, им интересна тема Союзного государства, несмотря на то, что ему много лет. Для кого-то это вообще открытие, что оно существует. Ведь в редакционной политике многих федеральных каналов словосочетание Союзное государство заменялось на сочетание государство-союзник и так далее. И люди просто об этом не знали, а поисковые системы не индексировали это. Поэтому мало кто знал в России, что такое государство есть – теперь это зазвучало совершенно иначе: очень востребовано, очень остро и очень нужно.
Алена Сырова:
Может, это белорусы сами себя захотели как-то преподносить или ставить по-другому. Знаете, доросли, кажется.
Владимир Перцов:
Ну и к белорусским СМИ, справедливости ради, российские коллеги относятся совершенно иначе, чем это было два-три года назад. И с профессиональной точки зрения, с точки зрения роста, производства контента, качества контента и авторской журналистики, и развлекательных проектов, поэтому здесь уже наступает период равноправного разговора и того самого двустороннего трафика, о котором мы все мечтаем.
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