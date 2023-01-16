Перцов: мало кто знал в России, что Союзное государство есть – теперь это зазвучало совершенно иначе

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Послушайте, на «РИА Новости» запустили проект «Украина.ру». Вроде как про Украину. Ну и в чем проблема? Союзное тоже как бы. Это тоже история россиян об Украине. Запустит «Беларусь.ру».

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Это будет не холдинг, это будет не совместная тогда работа, а целиком контролируемая. Кирилл Казаков:

Я понимаю заинтересованность белорусов в этом союзном холдинге. Я не очень понимаю заинтересованность россиян в этом холдинге. Игорь Тур:

Я поддерживаю, я ее не вижу. Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Чтобы услышать ответы, надо пригласить россиян. Алена Сырова, СТВ:

Владимир Борисович, для наших зрителей просто приоткрою тайну. К сожалению, наш российский эксперт не смог выйти с нами на связь, но его мнение мы тоже очень хотели услышать.